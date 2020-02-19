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圓點奈米供應「新冠肺炎核酸萃取試劑」　預計年底前掛牌興櫃

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▲左起為圓點奈米創辦人暨總經理簡建興、董事長章季芸。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為圓點奈米創辦人暨總經理簡建興、董事長章季芸。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

檢測醫材廠圓點奈米創辦人暨總經理簡建興今（19）日表示，旗下開發的核酸萃取試劑，主要供應給疾管署進行新冠肺炎（COVID-19）檢測用的核酸萃取，並接獲中國大陸各地訂單，預期今年營收可望優於去年，並預計在今年9月辦理股票公開發行，最快年底前將掛牌興櫃。

簡建興表示，圓點奈米是全台最大的奈米磁珠、核酸試劑與核酸萃取機供應商，其中旋轉攪拌核酸萃取技術更獲得歐、美、亞多國的發明專利，可讓樣本獲得高效的核酸萃取，讓實驗診斷準確度提高到100%。

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簡建興指出，圓點奈米做的是前端病毒檢測，簡單來說就是血液樣本採集之後，需要將RNA（核糖核酸）進行純化萃取，接著再進行分子診斷檢測，其中核酸萃取就是圓點奈米的關鍵核心技術，並擁有二類醫療器材許可證。

簡建興進一步指出，圓點奈米原先進行非洲豬瘟、禽流感、魚蝦、植物病害等檢驗，適逢新冠肺炎爆發，除了供應核酸試劑與核酸萃取機給疾管署，進行新冠肺炎檢測的核酸萃取，並接獲中國大陸各地的訂單，像是安徽、天津等多地都已有出貨。

簡建興說明，圓點奈米旗下擁有中壢儀器廠和桃園試劑廠，原本試劑的月產能約21-22萬人次，因應新冠肺炎檢測需求暴增，目前產線已經加開到兩班制，月產能提升到40萬人次，並預計擴建廠中廠，將在中壢廠新增一條試劑產線，以因應產能需求。

簡建興強調，圓點奈米的資本額約1.79億元，2019年營收在1億元左右，雖然小幅虧損，卻是因為擴產所增加得資本支出，但今年因為新冠肺炎疫情而大幅增加訂單量，再加上陸續將推出新型的檢測機台，預期今年營收可望優於去年，並預計在今年9月辦理股票公開發行，最快年底前將掛牌興櫃。

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