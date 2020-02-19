新冠肺炎疫情估「2到3個月後會過去」　星展研議推企業紓困措施

▲星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情來勢洶洶，星展銀行（台灣）表示，疫情對經濟影響應屬於短期現象，約2到3個月後會過去，若企業有現金流不足的問題，預期也是短期衝擊，目前研議相關紓困措施，以協助客戶解決問題。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有表示，民眾對於這次疫情的警覺性很高，目前合理評估疫情對經濟的影響，約2到3個月後會過去，不過對生產鏈來說衝擊較大，而台灣產業立即受到影響的是餐飲、零售、運輸以及與大陸相關上下游相關的產業。

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羅綸有認為，若是短期現金流受到影響，之後會逐步恢復正常，思考如何協助客戶解決現金流短暫不足的問題，提供相關紓困措施，目前已與新加坡總部研議，不過具體做法仍需要時間。

至於是否會影響今年業績表現，羅綸有說，如果疫情在短期內就會結束，台灣除了少數行業會受到影響外，其他行業可望在後幾季補足，因此推估對今年業績約在2%至3%，也就是影響有限。

此外，星展近年來致力於永續發展，且在企業金融業務上，積極參與綠色貸款，羅綸有認為，「我們發展不能危害到後代發展，這才是永續意義的所在」，星展一直將永續發展列為集團核心目標，並以3大主軸來落實，首先是「負責任的銀行業務」，提供永續性的金融服務；再者是「負責任的企業營運」，使用再生能源及能源撙節；最後是「創造社會影響力」，提升社會影響力。

舉例來說，2019年星展與友達光電簽署3年期20億元「永續指數連結貸款」，首創以申貸企業的永續績效表現，作為貸款評估基準，不僅是台灣首件「永續指數連結貸款」案，友達光電同時也是亞太區第一家以永續指數企業評比績效獲得「永續指數連結貸款」的科技企業。

星展也陸續投入5件與離岸風力發電、太陽能發電與地下汙水處理相關的融資案件，預計今年繼續爭取逾10件和風力發電、太陽光電有關的融資機會，同時也在公司內部也舉行全行節電比賽，2019年上半年較前一年度減少6.7%，相當於20萬度的用電量，而星展台中太平分行屋頂更直接建置太陽能發電設備，自電自用，發電總計涵蓋該分行45%的用電量。

展望未來，羅綸有表示，星展企金將把握「綠色金融」、「企業轉型與併購」、「數位金融平台發展」等3大機會，善用星展集團在亞洲綿密的國際網路，提供數位金融工具，幫助大型企業挑戰數位轉型，同時為中小企業傳承財富，陪伴企業客戶成長，深耕台灣市場。