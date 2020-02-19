東南亞未來廿年需要4500架新機　榮剛：航太供貨一切正常

▲台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料今（19）日表示，兩大航空業者對全球飛機市場長線展望抱持樂觀，目前公司的供貨交期一切正常。（圖／榮剛提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，衝擊全球旅運需求，不過，波音預估未來20年內東南亞航空公司需要4,500 架新飛機，可望挹注航太供應鏈大廠營運，台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料今（19）日表示，兩大航空業者對全球飛機市場長線展望抱持樂觀，目前公司的供貨交期一切正常。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，美國波音公司對全球航空運輸業的短期營運提出警訊，且把新機交期延後，但波音仍看好長期的新機市場需求，認為中產階級的擴大與消費力提升，將驅動未來20年內東南亞航空公司需要4,500 架新飛機。

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另外，空中巴士對今年業績表現亦相當樂觀，並宣布將繼續收購龐巴迪在A220客機項目中的剩餘股份。榮剛指出，兩大航空業者對全球飛機市場長線展望仍抱持樂觀，目前公司的供貨交期一切正常。

榮剛主管表示，因油氣、能源等產業與全球景氣連動性高，針對武漢肺炎疫情的後續發展，公司內部將會嚴密觀察對總體經濟的變化以適時採取因應措施。

依據財報，受到農曆春節工作天數減少影響，榮剛今年一月份合併營收為新台幣7.3億元，較去年同期減少23.85%。展望後市，大陸地區此次因疫情延後開工，雖會影響大陸子公司2月份的交貨，後續會視復工情況來決定3月營收的回溫程度。