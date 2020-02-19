228連假來場小旅行吧！國發會粉專推薦10出遊好景點

▲國發會粉絲專頁到228為止，將會每天推薦一個適合小旅行的地點。（圖／翻攝自國發會粉專）

記者邱倢芯／台北報導

再過9天就將迎來228連假，如果還沒想好去哪兒玩，那麼可以看看國發會臉書粉專的「台灣地方創生特輯」；國發會自昨（18）日開始一連10天，以每日介紹1個特色景點的方式，來介紹適合小旅行的地點。

國發會在昨日的地方創生特輯當中，「首PO」地點是推薦新竹的十二寮；國發會在貼文中指出，「十二寮是一處有著濃厚純樸氣息的客家農村，有著三千五百公尺的山林步道，並在道路兩旁種植青楓樹，是貼近大自然鄉村的休閒區。」而在今日的地方創生特輯中，則是介紹了花蓮七星潭的另類體驗遊程，民眾可以體會到七星潭的不同玩法。

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▼在國發會粉絲專頁的地方創生特輯中，將會介紹另類遊程。（圖／翻攝自國發會粉專）

而接下來每天、一路到228當天，國發會都將在粉絲專頁當中推薦1個特色景點，且不僅推薦小旅行地點，國發會還貼心地替你想好了遊玩行程、交通方式等，讓你可以在短時間內做好功課、隨時都可以來場小旅行。

另一方面，現在民眾對於新冠肺炎（COVID-19）疫情有疑慮，每天都要煩惱口罩哪裡買、出門都要戴口罩；但國發會也呼籲，只要做好勤洗手，戶外出遊可以不用戴口罩。