日立新推資料中心方案　電信三雄都有興趣

▲左為Hitachi Vantara台灣區首席技術顧問林祈禎，右為日立數據台灣分公司總經理沈瑞發。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

日立旗下子公司Hitachi Vantara發布新一代儲存與基礎架構解決方案，此方案號稱具備可水平與垂直擴充的架構，適用於各種規模與類型的工作負載。日立數據台灣分公司總經理沈瑞發表示，新資料中心解決方案使用者可利用創新架構加速資料中心的工作負載，並取得符合未來需求的IT技術，為資料中心、雲端和DataOps環境奠定穩固的現代化基礎。這項解決方案台灣電信三雄都有興趣、主動接洽。

Hitachi Vantara這次推出的資料中心解決方案是為VSP 5000系列，沈瑞發表示，此一系列是為所有數位化的運作提供核心資料儲存服務。其存取速度和儲存規模不僅能支援現有的工作負載，還能應用於多雲及人工智慧環境帶來的新資料密集工作負載。VSP 5000系列可以儲存區塊資料和檔案資料，並支援多種儲存需求，包括傳統的關鍵業務應用服務、容器與大型主機等；此一系列可整合所有工作負載，最大化營運效率。

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沈瑞發指出，為了迎接即將到來的5G、物聯網時代，未來的世界資料量將快速地增加，且傳輸速度需求也將會更快；此一解決方案將可讓資料集中化，可讓客戶做出分析、決策等創新應用。