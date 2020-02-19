　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸吊銷《華爾街日報》3記者證件！反擊刊登「亞洲病夫」評論文

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

《華爾街日報》3日刊登美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）的評論文，並以《中國是真正的亞洲病夫》（China Is the Real Sick Man of Asia）為標題，引起大陸官方與民間極大不滿。大陸外交部發言人耿爽19日表示，中方多次向《華爾街日報》提出交涉，但對方未正式道歉，也未查處相關責任人，決定從即日起吊銷《華爾街日報》三名駐北京記者的記者證。

耿爽提到，米德刊發在《華爾街日報》上的評論文章詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，報社編輯還為文章加上了《中國是真正的「亞洲病夫」》這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。

耿爽還說，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，闡明中方的嚴正立場，要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，同時保留對該報採取進一步措施的權利，「但遺憾的是，《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。」

耿爽指出，中方依法依規處理外國記者事務，對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎，「鑑此，中方決定從即日起，吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。」

此外，耿爽也強調，中方將繼續按照國際慣例，依法為各國記者在華採訪提供支持和便利。

▼《華爾街日報》刊登「亞洲病夫」文章。（圖／達志影像／美聯社）

▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

ET快訊
快訊／鑽石公主號新增79確診　日本累計共621確診
吳宗憲認了「我知情」：集中全力幫劉真　曝辛龍目前狀況
白牌車司機妹妹確診曲折！初採陰性...連驗4次才確認染新冠肺
Lulu宣布將停工！告假7年《大熱門》：憲哥對我有點膩
前線接觸白牌車司機…眼尖醫「發現第19例」反遭攻擊！女兒心疼
穿隔離衣戴口罩「想上廁所包尿布」　鑽石公主號包機國人禁移動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

釜山接連出現疑似個案！2醫院急診室緊急封閉　南韓單日激增20例

英國宣布脫歐後新移民計畫　採積分制限制「低技術性勞工」

快訊／鑽石公主號新增79確診　整船累計共621確診

不斷更新／鑽石公主號解除隔離又增79　全船累計621感染

威士特丹號「最後233乘客歡呼下船」　都呈陰性明搭機回國！

川普：國安問題不應該被當作「不讓中國購買美國噴射機的理由」

格陵蘭將出口融化雪水！提供乾旱地區食用水　能源部長：經濟多元化

定情戒47年後「6400公里外森林」神秘出土　她感動：亡夫給的訊息

敘利亞3歲萌眼妹「聽空襲聲立刻大笑」　老爸最貼心童年教育…讓網友都哭了！

馬航失蹤6年　澳洲前總理：疑機長自殺式謀殺行為

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

釜山接連出現疑似個案！2醫院急診室緊急封閉　南韓單日激增20例

英國宣布脫歐後新移民計畫　採積分制限制「低技術性勞工」

快訊／鑽石公主號新增79確診　整船累計共621確診

不斷更新／鑽石公主號解除隔離又增79　全船累計621感染

威士特丹號「最後233乘客歡呼下船」　都呈陰性明搭機回國！

川普：國安問題不應該被當作「不讓中國購買美國噴射機的理由」

格陵蘭將出口融化雪水！提供乾旱地區食用水　能源部長：經濟多元化

定情戒47年後「6400公里外森林」神秘出土　她感動：亡夫給的訊息

敘利亞3歲萌眼妹「聽空襲聲立刻大笑」　老爸最貼心童年教育…讓網友都哭了！

馬航失蹤6年　澳洲前總理：疑機長自殺式謀殺行為

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

快訊／南韓新增15例確診　急診室緊急封鎖

日本縮短隔離期　無症狀2天出院

鑽石公主號500旅客開心下船　「曾與確診者同房繼續隔離」

狂搶衛生紙！星國部長諷港人低能

和歌山有田醫院「48人篩檢結果出爐」

南韓第31例「新冠肺炎」確診：無旅遊史

研究：若採星國「黃金標準」　全球確診多2.8倍

巴基斯坦氣體外洩14死　查無原因

日醫師被趕下船　揭鑽石公主號慘況

大邱婦染病還參加婚禮、邪教禮拜

女記者遭居家隔離！專訪安倍晉三

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

世衛：中國境外疫情　12國人傳人92例

更多熱門

相關新聞

楊文嘉：我真的被考倒了

楊文嘉：我真的被考倒了

面對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，台大醫院小兒科主任黃立民醫師被問及，身體出現什麼樣的狀況該去就醫篩檢，他解釋如果「輕微咳嗽」沒有發燒，可以吃成藥就好。但ETToday雲端最前線主持人楊文嘉，19日在節目上就提到輕微咳嗽要怎麼判斷？「真的被考倒了。」

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

蔡正元發文批「國安頭子」是病毒！

蔡正元發文批「國安頭子」是病毒！

民宿業者陳情　林佳龍暖回應

民宿業者陳情　林佳龍暖回應

斗六市公所首設　「防疫自動噴霧」洽公民眾好安心 

斗六市公所首設　「防疫自動噴霧」洽公民眾好安心 

關鍵字：

武漢肺炎肺炎新冠肺炎亞洲病夫華爾街日報

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

幼教師太火辣　學生爸直奔找人

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面