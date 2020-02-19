24小時80萬道閃電襲擊！　狂風吹落「9公斤煤氣瓶」砸死雪梨男

▲許多民眾紛紛拍下，雪梨上空遭上萬道閃電襲擊的畫面。（圖／翻攝自Twitter／Awais Munawar）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新南威爾斯州(New South Wales)近來遭雷暴雨襲擊，伴隨巨大冰雹、閃電以及強風，一天之內遭到80萬次閃電襲擊，導致雪梨近10萬戶家庭斷電，目前仍有1萬多個家庭尚未恢復，不幸的是，一名37歲男子在街上行走時，慘被大風吹落的煤氣瓶砸中身亡。

大量閃電18日照亮雪梨上空，造成新南威爾斯州許多地區遭到破壞以及大範圍停電，根據氣象網站資料顯示，全州在過去24小時內，發生多達80萬次閃電襲擊，其中雪梨發生雷擊6萬多次，當局自晚間開始接到上千通求救電話，主要影響範圍包括雪梨郊區賴德(Ryde)、霍恩斯比(Hornsby)、希爾斯區(the Hills district)、北部海灘(Northern Beaches)和中央海岸(Central Coast)。

當地警方表示，一名37歲男子午夜走在雪梨哈靈頓街頭(Harrington Street)時，被一個重達9公斤的汽油瓶撞上肩膀，目擊者發現後，先將他送到附近飯店接受治療，手上與頭上的傷勢獲得簡單醫治，後來又因為心臟驟停被送到聖文森特(St Vincent's Hospital)醫院急救，可惜最後不治身亡。

新南威爾斯州救護人員拉林斯(Kath Rallings)表示，這是一起意外事故，然而對死者的親友來說是一場悲劇，「儘管這似乎是百萬分之一罕見機率的事故，但大眾千萬不要低估惡劣天氣可能帶來的災害」。氣象局表示，由於風暴持續向北移動，預計19日開始險峻的天氣狀況就會開始緩解。

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