影／投資達人：銀行與每個人生活息息相關　投資金融股有訣竅　

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，不過許多投資人經歷過2003年SARS，想要危機入市，但又擔心疫情還不穩定，是否真能勇敢投入股市呢？在《雲端最有錢》節目中，來賓「養股達人肥羊醫師」分享自己的投資經驗，他喜歡逆向操作，在大部分投資者都選擇不進場接掉下的刀子時，他卻愈跌愈買，至今沒有一年賠過錢。

「肥羊醫師」表示，自己討厭電子股、獨愛金融股，他認為金融股才是生活股，因為每個人生活脫離不了銀行，像這次疫情，員工放無薪假沒錢吃飯也得向銀行借錢，只要人類還活著，銀行就不會倒且持續營運下去。

此外，「肥羊醫師」提到買股票不會設進出場價位，自己有一套選股心法：大到不會倒的公司；公司成立的歷史越久越好；不喜歡太尖端的科技和產業，最好是傳統產業；獲利穩定，淘汰稅後盈餘大幅衰退超過20%的公司；選擇本益比低，淘汰本益比大於15倍的公司；現金股利高，淘汰配息率過低（現金股利低於每股稅後盈餘50%）的公司。

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分析師陳唯泰也認為金融股是很好投資標的，因為除了各行各業都要和它們打交道外，另個特徵是屬於特許行業，必須政府許可才能做，因此金融股的競爭不會像電子股一樣激烈，也相對穩健。