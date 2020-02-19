日本前首相贈送「100萬片口罩到中國」助防疫　網友氣炸！

▲日本前首相鳩山由紀夫贈送中國100萬片口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發，日本目前一共620起病例，郵輪鑽石公主號上542人感染，本土78例確診。日本前首相鳩山由紀夫16日表示，他身為中日友好繼承發展會的代表，在企業支持之下，向中國捐贈100萬片口罩，並強調此舉不會影響國內口罩的銷售與流通。但是，此消息一出引發日本網友憤怒批評，有人貼出空蕩蕩的貨架照片表示，老百姓根本很難買到口罩。

日本前首相16日在推特上發文表示，他身為中日友好繼承發展會的代表，在一間企業的支持之下，將100萬片口罩贈與中國，雖然對於中國龐大的人口數而言幫助微薄，但仍期待資源可以獲得有效利用。他最後強調，此舉不會影響國內的口罩流通。

此消息一出，引發熱議。許多網友紛紛貼出貨架上空蕩蕩的照片，表示口罩非常缺貨，並紛紛留言，「即使在鄉下都買不到口罩」、「日本根本已經沒有口罩了，還寄到中國？」、「您應該優先考慮自己的國家，不是嗎？」、「那麼您如何看待日本口罩缺貨的現狀？」也有人質疑鳩山是如何取得口罩。

一些網友憤怒批評鳩山無法體會公眾的感受，「到底在搞什麼！移除前首相的頭銜！」、「是嗎？日本國內有口罩嗎？您在說哪個國家呀？」、「那麼請回去中國吧。」、「做些對日本人有利的事情吧。」

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