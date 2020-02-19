大摩看好特斯拉！樂觀目標價翻倍調升到1200美元　較市價高出約40%

▲大摩看好特斯拉，調升整體目標價。（圖／翻攝自Tesla）

記者謝仁傑／綜合報導

路透報導，中國動力電池供應商寧德時代與特斯拉達成鋰電池的供貨協議，可望藉此降低生產成本。特斯拉股價也再度大漲7.3％報858.4美元。讓市場驚訝的是，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師Adam Jonas大幅調升特斯拉到「樂觀情景（bull case）」，目標價由每股650美元上調至每股1200美元（約新台幣36,160元），較目前股價高出約40%。

特斯拉與寧德時代的談判已進入後期階段，特斯拉將採購寧德時代生產不含鈷的電池，即磷酸鐵鋰電池（LFP）。鈷為電池最貴的材料，若此供應協議確立，特斯拉在中國市場的電動車製造成本可能大幅下降。

請繼續往下閱讀...

大摩分析師Adam Jonas表示，「基本情景」是假設特斯拉於2030年前交車達到220萬輛、營業毛利率達10％；而「樂觀情景」則是假設特斯拉在2030年前交車達到400萬輛、營業毛利率達12％，且佔全球電動車市場的30％。

Adam Jonas同時上調了特斯拉的基本目標價和最悲觀目標價，將基本目標價從360美元上調至500美元，最悲觀目標價從115美元上調至220美元。

特斯拉去年第四季的業績和交車量超出預期，以及其它利好因素的推動，股價今年一路狂飆翻倍，超過福斯汽車（Volkswagen,VW），僅次於豐田汽車（Toyota），成為全球汽車業市值第二高。

不過華爾街還是有很多人對特斯拉股價看空，有將近一半的分析師給予特斯拉「賣出」或「低配」的評級，目標價僅為495美元，較目前股價還要低四成。



＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

►比爾蓋茲自曝剛成為保時捷Taycan車主 特斯拉創辦人回應超酸

►巴菲特：馬斯克是偉大的企業家 但Tesla並不是個好投資

►特斯拉Model 3因疫情延遲交車 股價暴跌17%...馬斯克身價縮水1785億元