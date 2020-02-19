郭台銘出售有線電視TBC上層經營權卡關！NCC邀呂芳銘到會說明



▲NCC國家通訊傳播委員會。（圖／記者邱倢芯攝）



記者陳世昌／台北報導



郭台銘因為有意參選總統，去年4月申請轉售有線電視集團「TBC台灣寬頻通訊」控股股權給呂芳銘，NCC於8月受理開始審查，不料事隔半年，郭也已退選，案件仍卡關未獲准。NCC發言人蕭祈宏表示，委員會議19日決議將請申請人荷蘭商及利害關係人呂芳銘到會陳述意見。



NCC表示，郭台銘要出售股權案的申請人是荷蘭商TBC HOLDINGS B.V.及HARVEST CABLE HOLDINGS B.V.，是南桃園、北視、信和、群健及吉元等5家有線電視系統的境外投資架構之上層股東，本案交易標的為申請人上層股東「宏瀚投資股份有限公司(郭台銘持股99.9%)持有之Gear Rise Limited(BVI) 20%股權，擬賣予Brave Guts Limited(BVI) (呂芳銘間接持股100%)」，交易金額為美金270萬元。



郭台銘與呂芳銘是在106年2月合資成立Gear Rise Limited(BVI) ，以此再投資成立Dynami，向麥格理買下TBC上層管理公司的股權取得「TBC台灣寬頻通訊」5家有線系統經營權。而另一個最新狀況則是，大豐有線電視大股東戴永輝最近宣布要跟Gear rise公司購買Dynami 65%股權，取得「TBC台灣寬頻通訊」經營主導權，但此案NCC表示尚未收到申請案。





▲郭台銘、呂芳銘於2016年收購TBC經營權，當時TBC上層關係圖即非常複雜。（圖／NCC公聽會資料）



蕭祈宏強調，此案與中資問題無關，而是整個投資案的多層次投資公司的關係很複雜，需要再釐清，以產業健全發展及消費者權益之影響。

TBC台灣寬頻通訊旗下的南桃園、北視、信和、群健及吉元等5家有線電視系統，經營地區分別為桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、苗栗縣，截至108年12月底總訂戶數為72萬8745戶。

