鑽石公主號「5台人感染」　27國542確診年齡、國籍一次掌握

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」截至18日已確認船上總共542人感染新冠肺炎（COVID-19），今（19）日解除隔離期，約500名乘客陸續下船，預計全部的下船程序會於21日前完成。根據厚生勞動省說法，郵輪上的感染者中有24人為重症患者，有些人在加護病房接受治療。日本放送協會（NHK）整理出542人的國籍與年齡如下：

患者年齡

10歲以下：2人

20到29歲：23人

30到39歲：23人

40到49歲：25人

50到59歲：50人

60到69歲：129人

70到79歲：235人

80到89歲：53人

90歲以上：2人

患者國籍

日本：247

美國：77

加拿大：45

澳洲：37

阿根廷：2

英國：8

菲律賓：43

烏克蘭：2

香港：17

台灣：5

紐西蘭：1

中國：24

印度：8

葡萄牙：1

泰國：2

馬其頓：1

羅馬尼亞：2

法國：3

德國：2

吉爾吉斯：1

以色列：3

智利：1

義大利：2

印尼：4

哥倫比亞：1

俄羅斯：1

馬來西亞：2

新增人數

2月5日：增加10人

2月6日：增加10人

2月7日：增加41人

2月8日：增加3人

2月9日：增加6人

2月10日：增加65人

2月12日：增加39人

2月13日：增加44人

2月15日：增加67人

2月16日：增加70人

2月17日：增加99人

2月18日：增加88人