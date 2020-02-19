法國番茄遭「毀滅性病毒」感染　暫對人類無害可食用

▲法國的番茄感染病毒 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

法國農業部18日表示，西部菲尼斯泰爾省（Finistere）一農場裡的番茄已感染「番茄褐色皺紋果病毒」（ToBRFV），這種毀滅性病毒足以讓所有農作物毀於一旦，由於沒有已知的治療方式，這塊園地已經被隔離。然而，這種病毒對人類無害，即使是受到感染的番茄也可以食用。

綜合外媒報導，法國農業部指出，「我們已收到來自法國食品、環境及職業衛生安全局（ANSES）針對菲尼斯泰爾省的樣本檢測結果…它們已被這種病毒汙染，該病毒可以感染一個生產地點100％的植物，對高密度種植的作物大有危害。」

「番茄褐色皺紋果病毒」（ToBRFV）近幾年開始在全球傳播，繼歐美多國後，法國的番茄也受到這種病毒感染，該病毒會使番茄出現粗糙的變色斑點，因而無法出售。農業官員先前曾警告，一旦病毒擴散將給農民帶來「重大的經濟後果」。

ToBRFV病毒2014年在以色列和約旦首次發現，並傳播到十幾個國家，包含德國，義大利，荷蘭，希臘，英國和西班牙等。

在所有法國蔬菜作物中，番茄是最重要的，該國在2018年種植了71.2萬噸番茄，一個法國家庭平均每年消費超過13.9公斤的番茄。