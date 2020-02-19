台股收盤大漲109點！電金傳產齊助攻　指數收11,758點

▲ 台股今日收盤上漲逾百點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（19）日強勢反彈百點，不僅站上11700點，還收復了月線關卡，終場以11,758點作收，上漲109點或0.94%，成交量1,368.8億元。

電子三雄領軍大盤走高，其中台積電（2330）上漲1.4%、以326.5元作收；股王大立光（3008）收在4725元、上漲2.05%；鴻海（2317）收在83.8元、上漲0.48%。

請繼續往下閱讀...

其他權值股中，台塑（1301）、南亞（1303）漲幅在1%以上，台塑化（6505）、台化（1326）、中華電（2412）、國泰金（2882）、富邦金（2881）也維持走揚。聯發科（2454）則下跌0.89%。

類股表現中，汽車、造紙、航運、生醫、光電、半導體、電子等類股指數漲幅在1%以上，金融類股指數也有0.99%漲幅；其他類股指數也收高，僅貿易百貨類股微幅下跌0.06%。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今日比較戲劇化，開平之後一路往上，權值股普遍走強，盤面上未有明顯題材，但電子、金融、傳產的重要權值股漲幅都在1%上下，應是有買盤在低檔承接。

▲ 市場對後市仍偏正面看待，因此有買盤逢低布局。（資料照／記者湯興漢攝）

近期市場上基本上已經不太反應新冠肺炎(COVID-19)新增案例，以其他消息面為主。黃國偉指出，昨天的跌勢消化了台積電對蘋果下修財測的利空影響，但市場並不認為這種利空會有延續性；以過去經驗來看，第一季如果少了一些營收表現，通常第二季都補得回來，因此這只是短暫的反應而已。

黃國偉表示，做短線的投資人，在目前都是利空消息的情況下，基本上都是持觀望或保守態度；會在利空下買進的人，基本上都看得比較遠，也代表市場對中長線的看法仍偏向正面。畢竟疫情影響通常都不會超過一個季度，之後需求都還是會恢復，除非疫情突然又有急轉彎。因此在可以控制情況下，會有一些看好中長期的買盤出現逢低買進動作，這也是今天大盤能夠上漲的主要因素。

在選股操作上，黃國偉表示，主要有兩種方向，一是不受疫情影響的公司，例如生產基地不在大陸、在大陸生產比重很低，或是市場不是以大陸為主的個股；第二就是高現金股息殖利率的股票，是在中長線非常看好的標的。

黃國偉認為，這段時間股價波動幅度大其實很正常，大家對利多、利空的解讀都不見得一樣，因此一定會有比較大幅波動。震盪趨緩一定是大家對後市看法越來越清楚的時候，也就是當疫情開始從高峰明顯往下以後，這種震盪劇烈的情況就可望改善。而接下來關注的重要消息面，第一還是疫情發展，其次就是中國大陸復工的情況。