俄羅斯男植入台灣晶片　變身揮手就開門的「生物駭客」





▲越來越多人改造身體，植入晶片、注射基因技術都開啟人們超越身體限制的另一條可能。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者簡立宇／綜合報導

拿著手術刀扎伊瑟夫（Vladislav Zaitsev）在客戶的拇指和食指上畫下一道切口，推入一小罐藥物。在俄國，有錢人追求活的更久、監控自己身體、或是能完成更多極限運動，越來越多人對「生物駭客」（biohacking）感到興趣，不管是對自己注射基因編輯技術，還是在皮下植入植入晶片。

扎伊瑟夫在2015年時就因為將莫斯科地鐵通行卡，以丙酮融入矽膠中放進手背。雖然這個硬幣大小的碟片現在已經不能使用了，但他將它重新改造成銀行卡來使用。他甚至在指尖置入磁鐵，雖然主要用途是在派對上變魔術。

他估計已經有1000位俄羅斯人置入晶片了。大部分的人會放進工作通行證，有些人會在身體裡放磁鐵和羅盤，只要轉向北方就會震動。扎伊瑟夫表示，「我喜歡擴充人類身體的可能性。」

根據《法新社》報導，24歲的軟體工程師羅特金（Alexei Rautkin）花了2000盧布（約台幣944元）在手掌裡置入了一塊晶片，只要輕鬆的揮一揮手，就可以打開辦公室的門，他表示，「便利性是最主要的原因，當然很特別也是考量之一，因為沒有人擁有這個。」

全世界植入微晶片的用途包括發動車子、打開手機、電腦、印表機，甚至是監控身體溫度並儲存藥物資料，或者作金融卡使用。有一些專業的魔術師也用這項科技來增加表演的豐富度。雖然有人擔心這些晶片會帶來危險，但在俄羅斯使用晶片的人還是占少數，而且晶片不像手機會洩漏人的定位。

有些晶片已經被改良到能用在人類身上，但扎伊瑟夫表示，他用的是台灣製、獸醫用途的晶片，一片大約要500盧布（約台幣236元）。