「疫」起加油！山富旅遊競價拍賣今截止　三月上旬掛牌上櫃

▲山富旅遊今（12）日舉行業績發表會，董事長陳國森表示，山富將於三月上旬正式上櫃，以「要做台灣最好的旅行社」為目標。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

觀光股再添新兵！興櫃旅行社山富旅遊競價拍賣今（19）日截止，底價為每股10元，總張數2584張，全案將訂於2月21日上午10點開標，並預計於三月上旬正式掛牌上櫃。

山富旅遊配合初次上櫃前股票公開承銷，自17日起至19日止舉行競價拍賣，底價為每股10元，總張數2584張，每筆標單最低投標數量為1張，以價高者優先得標，每人最高得標數量347張。

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武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情升溫，衝擊觀光旅運需求，不過，山富旅遊董事長陳國森表示，山富將在今年三月底開啟虎航新潟包機，持續開發日本東北地區團體商品，看好疫情過後旅遊需求回籠。

除了日本線外，山富不論是在紐澳線、美加線、東南亞線及歐洲線也都有很深的著墨。例如：今年甫開航的星宇航空桃園-越南峴港航班，開航至今每團都有山富的團客；歐洲線則是除了一般團客外，由於山富在市場深耕三十多年也累積許多企業客戶，在企業客製化旅遊行程、考察團等業務，也都持續有不錯的出團量。

法人表示，山富持續強化東北亞線產品之競爭優勢，並積極開發大陸線、長程線及自由行產品，以豐富公司產品多元度，來降低天災等因素對特別區域的影響，加上世界觀光旅遊委員會亦估計，111 年全世界旅遊產業總產值將達 9.94 兆美元，顯示全球觀光旅遊產業發展呈現成長趨勢，看好後市表現。

依據財報，山富旅遊2017至2018年度平均股利分配率約60%，現金股息殖利率平均達4%以上，2019年營收為新台幣51.6億元，年減0.29%，惟毛利率有所提升，從2018年的7.11%提高至2019年前三季的8.20%；預期在109年度的股利發放上，殖利率將有機會較往年成長。