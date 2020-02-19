12國92例人傳人　WHO祕書長譚德塞樂觀：無持續社區感染

▲世界衛生組織祕書長譚德塞昨召開記者會說明新冠肺炎疫情。（翻攝自WHO推特）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，中國累計死亡病例已突破2,000例，累計確診病例超過7萬例。世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（18日）表示，中國境外有12個國家出現武漢肺炎人傳人感染，共計92例，不過沒有看到持續性的「社區感染」。

根據中國國家衛生健康委員會今（19日）早通報，截至2月18日中國（不含港澳）武漢肺炎新增死亡病例136例，累計死亡病例達2004人；新增確診病例1749例，累計確診病例7萬4185例。

譚德塞在記者會上指出，目前在中國境外有12個國家出現人傳人感染，共計92例，但世界衛生組織沒有數據可與中國的案例比較。譚德塞還稱，目前除了日本橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪，世界衛生組織沒有看到持續性的「社區感染」。另外譚德塞還說，目前在中國的世衛國際專家小組，可能會到疫情爆發起源地武漢考察。



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