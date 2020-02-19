近7年新高！新冠疫情衝擊　金價漲破1600美元大關

▲全球股市受新冠疫情影響而面臨壓力，連帶提振了避險需求。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

冠狀肺炎（COVID-19）疫情肆虐，使全球股市利空摜壓，連帶提振了避險需求。4月黃金期貨周二收盤上漲1%至每盎司1603.6美元，創下2013年3月以來最高收盤價。截至今（19）日中午12點20分，黃金期貨價格為每盎司1,604.5美元。

蘋果周一（17日）發布財報預警，由於疫情影響導致iPhone供貨吃緊，且中國大陸需求下滑，本季營收將達不到原先預估水準。消息一出蘋果股價18日收盤下滑1.8%至319美元，盤中低點為314.61美元。

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High Ridge Futures金屬交易部主管梅格（David Meger）表示，由於新冠病毒疫情對全球經濟影響的負面消息，股市面臨壓力，在這種情況下，黃金仍被視為一種典型的避險資產。

GoldSeek.com總裁兼執行長斯皮納（Peter Spina）預期，未來數個月內金價可望升至1700至1900美元區間，「但若無法守穩1600美元關卡，金價恐回落至1500美元。」

周二黃金現貨價格上漲1.3%至每盎司1,601.04美元，為1月8日以來新高。而由於供給持續短缺，鈀金3月期貨大漲7.8%至每盎司2,497.6美元，創下歷史新高。其他金屬方面，截至今日中午12點30分，白銀期貨漲0.44%至每盎司18.23美元；銅期貨漲0.5%至每盎司2.617美元；鉑金期貨上漲1.05%至每盎司1,004.3美元；鈀金期貨再漲5.42%至每盎司2,633美元。