楊安澤妻曾受害　美婦產科淫醫再被70女控告性侵！

▲楊安澤(左)的妻子盧艾玲,慘遭狼醫性侵。(圖/翻攝自推特@Andrew Yang)

國際中心/綜合報導

美國民主黨前總統參選人楊安澤初選期間,他的妻子盧艾玲接受「有線電視新聞網」(CNN)專訪時自爆:曾遭婦產科醫生哈登(Robert Hadden)性侵。

此一新聞曝光後,有將40名受害者跳出來指控同樣遭到哈登的狼爪侵犯。發展至目前為止,提告的人數已多達70人。受委託向哈登提告的律師迪皮卓羅(Anthony DiPietro)說,其中兩名原告當時都還沒成年,被侵犯時分別為15歲和16歲。

「美國婦產科醫生學會」(American College of Obstetricians and Gynecologists)道德委員會主席沙洛維茲(David Shalowitz)指出,受害者針對哈登的指控讓人十分不安:「沒有戴手套就進行直腸與生殖器檢查,這種的行為是不被允許的。任何檢查都應該經受檢者同意,並清楚解釋檢查的原因。病人有權拒絕任何醫療程序或檢查,而且也應該勇敢說不。」

2012年,一名病人報警指控哈登在檢查過程中性侵她。哈登後來被捕,但隨即獲釋。接下來的一個多月,他又被指性侵了盧艾玲和另外至少一名病人。

2016年,哈登遭到重罪起訴,但曼哈頓地區檢察官范錫(Cyrus Vance)辦公室替18名受害者跟哈登達成認罪協商。哈登否認性侵,只承認犯下「三級性犯罪」(criminal sex act in the third degree)及「強行觸摸」(forcible touching)兩項罪行。他的行醫執照被吊銷,並註冊為最低級別的性犯罪者,但依然無需入獄。

性侵受害者和支持她們的人今年1月發起示威,指控范錫保護受害者不力,紐約市議會女性幹部會議亦要求范錫辭職。迪皮卓羅說,他準備應受害者要求,向范錫的辦公室提出重啟哈登的刑事審判。