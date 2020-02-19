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楊安澤妻曾受害　美婦產科淫醫再被70女控告性侵！

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▲▼台裔美籍楊安澤（Andrew Yang）與妻子盧艾玲（Evelyn Yang）。（圖／翻攝自推特／Andrew Yang）

楊安澤(左)的妻子盧艾玲，慘遭狼醫性侵。(圖／翻攝自推特@Andrew Yang)

國際中心／綜合報導

美國民主黨前總統參選人楊安澤初選期間，他的妻子盧艾玲接受「有線電視新聞網」(CNN)專訪時自爆：曾遭婦產科醫生哈登(Robert Hadden)性侵。

此一新聞曝光後，有將40名受害者跳出來指控同樣遭到哈登的狼爪侵犯。發展至目前為止，提告的人數已多達70人。受委託向哈登提告的律師迪皮卓羅(Anthony DiPietro)說，其中兩名原告當時都還沒成年，被侵犯時分別為15歲和16歲。

「美國婦產科醫生學會」(American College of Obstetricians and Gynecologists)道德委員會主席沙洛維茲(David Shalowitz)指出，受害者針對哈登的指控讓人十分不安：「沒有戴手套就進行直腸與生殖器檢查，這種的行為是不被允許的。任何檢查都應該經受檢者同意，並清楚解釋檢查的原因。病人有權拒絕任何醫療程序或檢查，而且也應該勇敢說不。」

2012年，一名病人報警指控哈登在檢查過程中性侵她。哈登後來被捕，但隨即獲釋。接下來的一個多月，他又被指性侵了盧艾玲和另外至少一名病人。

2016年，哈登遭到重罪起訴，但曼哈頓地區檢察官范錫(Cyrus Vance)辦公室替18名受害者跟哈登達成認罪協商。哈登否認性侵，只承認犯下「三級性犯罪」(criminal sex act in the third degree)及「強行觸摸」(forcible touching)兩項罪行。他的行醫執照被吊銷，並註冊為最低級別的性犯罪者，但依然無需入獄。

性侵受害者和支持她們的人今年1月發起示威，指控范錫保護受害者不力，紐約市議會女性幹部會議亦要求范錫辭職。迪皮卓羅說，他準備應受害者要求，向范錫的辦公室提出重啟哈登的刑事審判。

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