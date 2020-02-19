黑天鵝到！　企業調整營運：延後開工17.8%、放無薪假15%

▲1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響不少企業也跟著受到影響，1111人力銀行今（19）日公布最新調查顯示，不少企業因疫情影響紛紛調整營運措施，例如有17.8%延後開工、15.0%放無薪假、14.5%暫緩徵才、10.0%縮短營業時間/門市時間。

另外，而在調整內部措施方面，有44.1%提供口罩酒精等防疫用品、25.6%取消春酒、17.8%取消員工旅遊、11.1%實施彈性工時。

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1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，中國已有多個城市宣布封城，打亂供應鏈，恐怕導致斷鏈危機，近來包括中國大陸、台灣、新加坡皆紛紛下修經濟成長率，加上疫情影響內需市場，中國大陸經濟雪上加霜，武漢肺炎恐成為今年影響中國經濟的第一隻「黑天鵝」，且根據IMF(國際貨幣基金)在1月發佈的最新「世界經濟展望」報告，也將今年全球經濟成長預期下修0.1%至3.3%。

李大華說，農曆年後通常是上班族轉職高峰期，求職者選擇多，應試機會大，唯今年受到武漢肺炎疫情衝擊，各行各業的業績表現不若往年暢旺，正職人力需求不顯著，造成徵才遞延「不是不找人，只是晚點找」的特殊現象。

不過，李大華也提到，儘管年終轉職潮因疫情出現遞延現象，但部分產業仍求才若渴，包括運動轉播、線上影音、直播遊戲、線上購物、電子商務及宅配物流等相關工作，建議求職者不妨多方投石問路，除了突顯積極個性外，更能展示對這家公司的好感與用心程度，可望增加應試錄取機會。

