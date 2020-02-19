英修道院挖出14世紀「黑死病」亂葬崗　埋48名成人孩童遺骸

▲桑頓修道院建於1139年的林肯郡鄉間，極盛時期更是最富有的修道院之一。（圖／翻攝自thornton abbey官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

黑死病（Black Death）是歐洲歷史上最嚴重的瘟疫之一，在14世紀時候重創歐洲地區，英格蘭近半數的人都因此喪生。考古學家近日發表研究指出，從出土的黑死病亂葬崗可以看出，當時許多居民逃到鄉間的修道院尋求治療幫助，而修道士在自身能力範圍內盡力幫助每一位患者，且在他們死後妥善處理屍體。

根據《衛報》報導，在1348年至1349年間的18個月裡，英格蘭居民受黑死病而死亡的人口將近三分之一到一半，死亡人數眾多以致於無法單獨埋葬，以致於當時在倫敦等中世紀城市都有亂葬崗。考古學家挖掘出桑頓修道院附屬醫院的遺址，發現裡面埋有27名成人和21名孩童的遺骸。為了尋求幫助，他們從各地逃到北林肯郡的桑頓修道院（Thornton Abbey，North Lincolnshire），最後死於附屬醫院。

▲修道院外觀。（圖／翻攝自thornton abbey官網）

這篇論文刊登於《古物》（Antiquity）期刊，當時的社會重視死亡後的處置，希望死者可以舉行完整的儀式和單獨埋葬，如果牧師或是挖墓者死亡，人們就會前往鄉間的修道院向院內的修道士請求協助。桑頓修道院遺址的屍體都是被布所包裹，並且單獨放置，沒有彼此重疊的現象，可以發現，即便當時疫情混亂，許多地方都進行集體埋葬的儀式，但桑頓修道院尊重每一具遺體，盡可能的給死者以適當的方式下葬，希望他們可以在來世獲得救贖。

此亂葬崗內有48名遺骸，年齡分布在1歲到45歲間。從16具屍體的牙齒中驗出黑死病病原體、鼠疫桿菌的DNA，和波及林肯郡的黑死病是相同菌株，但此遺址先前曾遭到干擾，據了解，亂葬崗原本的規模更大，埋葬的死者更多。研究團隊表示，「中世紀後期英格蘭的黑死病墓地意外少見，桑頓修道院亂葬崗位於鄉間又和修士有關，都和其他14世紀的遺址有別。」