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英特爾攜QuTech公布首款低溫量子運算控制晶片Horse Ridge

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▲▼ 英特爾攜QuTech公布首款低溫量子運算控制晶片Horse Ridge。（圖／業者提供）

▲英特爾實驗室首席工程師Stefano Pellerano手持Horse Ridge晶片。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電董事長劉德音曾提及未來的量子電腦世代，台積電一定不會缺席。英特爾實驗室（Intel Labs）今（19）日發布消息，與研究機構QuTech共同發布新型低溫量子控制晶片Horse Ridge的關鍵技術特性，解決了建構出足以展示量子實用性（quantum practicality）（可擴展性、彈性和保真度）的量子系統時的基本挑戰。

QuTech是荷蘭台夫特理工大學(TU Delft)和荷蘭應用科學研究組織（Netherlands Organization for Applied Scientific Research，TNO）所共同成立的研究機構，今日於舊金山舉行2020年國際固態電路研討會（ISSCC）發表此論文。

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英特爾實驗室量子硬體總監Jim Clarke表示：「現今的量子研究人員僅能使用少量的量子位元(qubits)，以及圍繞著複雜控制和互連機制的較小型客製化設計系統。英特爾的Horse Ridge大幅降低了這種複雜性，透過系統化擴展到量子實用性所需的數千個量子位元，我們將持續朝著在未來實踐量子運算的商業可行性的目標穩步邁進。」

量子研究界仍處於起步階段，距離展示量子實用性仍有很長的一段路。量子運算能否應用於實際問題取決於能否在高保真度下同時擴展和控制數千個量子位元。Horse Ridge透過使用高度整合式系統單晶片(SoC)大幅簡化現今運作這類量子系統所需的複雜控制電子設備，以縮短設置時間、改善量子位元效能，並有效地擴展到量子運算解決實際應用所需的更多量子位元數量 。

英特爾正在研究矽（silicon）自旋量子位元，其有可能在高達1克耳文（kelvin，K）的溫度下工作。這項研究為整合矽自旋量子位元裝置和Horse Ridge的低溫控件奠定基礎，以建置可在一個精簡封裝中提供量子位元和控制元件的解決方案。

英特爾和QuTech於美西時間2月18日下午的 ISSCC第19場會議中，介紹雙方共同在「A Scalable Cryo-CMOS 2-to-20GHz Digitally Intensive Controller for 4×32 Frequency Multiplexed Spin Qubits/Transmons in 22nm FinFET Technology for Quantum Computers」論文中的研究發現。

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