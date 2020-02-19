台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

▲ 歐盟公布租稅不合作黑名單，其中巴拿馬、開曼等皆入列，各歐盟地區年底前可能會祭出制裁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

​歐盟於近日會議中通過修訂租稅不合作國家名單，包含開曼群島、塞席爾、巴拿馬以及帛琉被新增列入黑名單當中。KPMG安侯建業會計師事務所表示，大部分台商運用的境外公司例如開曼、英屬維京群島(BVI)及百慕達，都是因為未能就投資基金的實質經濟規範，提出相應的因應之法，台商在跨境營運上要隨時關注國際情勢法規修正、及早因應。

​KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒分享，巴拿馬及帛琉因資訊交換系統之缺漏而被列黑名單。塞席爾早前因存在有害租稅措施而被列觀察名單，且於此次歐盟的覆檢中仍未能過關。同樣，開曼因經濟實質議題一直被列觀察名單，也因為此次覆檢未能過關而被直接轉為黑名單。



​任之恒提醒，大部分台商常有運用的境外公司如開曼、BVI及百慕達此前均是因未能就投資基金的經濟實質問題訂出妥善規範，導致被列觀察名單中。然歷經一年多的時間，似乎三地仍未得出因應之法，其法令雖各有些微差異，但大方向均係於此議題留白，例如BVI仍未將投資基金歸屬於需符合經濟實質規範的九類相關業務中，開曼則直接將投資基金排除於經濟實質的適用個體。

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▲台商要注意各地的實質法令，仍要面臨法令的朝令夕改，如果該地被列入黑名單，遇到歐盟地區的制裁，更會引起營運上的諸多不便。（圖／pixabay）

歐盟對於租稅黑名單祭4大制裁 年底前將會上路



​KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮提醒，歐盟去年底已確定將對租稅黑名單國家進行制裁措施，包括一，對給付當地的權利金或服務費用實施更高的扣繳稅率、二，否准企業給付相關地區的費用、三，加強對當地子公司實施受控外國公司的條款、四，否准豁免自相關地區取得的股利收入；且各歐盟地區需在2020年底前實施最少一項以上制裁措施。

BVI與百慕達 極有可能也會入列黑名單

林棠妮認為歐盟率先向開曼開刀，除了坊間所猜測的英國脫歐影響外，更大可能是因為當地投資基金數量較多，影響較大。而由於歐盟已明確核心問題係出於投資基金，如仍無解決之法，BVI及百慕達被列黑名單亦是有可能會發生的狀況。

就觀察，歐盟對於經濟實質要求越趨嚴謹。對台商而言，即使努力遵循各地經濟實質法令，仍要面對法令朝令夕改，甚或相關國家被列入黑名單的風險，如遇上歐盟地區制裁，更將對日常營運衍生諸多不便。