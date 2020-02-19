　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 歐盟農業政策遭貪污 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 歐盟公布租稅不合作黑名單，其中巴拿馬、開曼等皆入列，各歐盟地區年底前可能會祭出制裁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

​歐盟於近日會議中通過修訂租稅不合作國家名單，包含開曼群島、塞席爾、巴拿馬以及帛琉被新增列入黑名單當中。KPMG安侯建業會計師事務所表示，大部分台商運用的境外公司例如開曼、英屬維京群島(BVI)及百慕達，都是因為未能就投資基金的實質經濟規範，提出相應的因應之法，台商在跨境營運上要隨時關注國際情勢法規修正、及早因應。

​KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒分享，巴拿馬及帛琉因資訊交換系統之缺漏而被列黑名單。塞席爾早前因存在有害租稅措施而被列觀察名單，且於此次歐盟的覆檢中仍未能過關。同樣，開曼因經濟實質議題一直被列觀察名單，也因為此次覆檢未能過關而被直接轉為黑名單。

​任之恒提醒，大部分台商常有運用的境外公司如開曼、BVI及百慕達此前均是因未能就投資基金的經濟實質問題訂出妥善規範，導致被列觀察名單中。然歷經一年多的時間，似乎三地仍未得出因應之法，其法令雖各有些微差異，但大方向均係於此議題留白，例如BVI仍未將投資基金歸屬於需符合經濟實質規範的九類相關業務中，開曼則直接將投資基金排除於經濟實質的適用個體。

請繼續往下閱讀...

▲▼公司，企業，經理人，團隊合作，企業經營，新創團隊。（圖／pixabay）

▲台商要注意各地的實質法令，仍要面臨法令的朝令夕改，如果該地被列入黑名單，遇到歐盟地區的制裁，更會引起營運上的諸多不便。（圖／pixabay）

歐盟對於租稅黑名單祭4大制裁　年底前將會上路

​KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮提醒，歐盟去年底已確定將對租稅黑名單國家進行制裁措施，包括一，對給付當地的權利金或服務費用實施更高的扣繳稅率、二，否准企業給付相關地區的費用、三，加強對當地子公司實施受控外國公司的條款、四，否准豁免自相關地區取得的股利收入；且各歐盟地區需在2020年底前實施最少一項以上制裁措施。

BVI與百慕達　極有可能也會入列黑名單

林棠妮認為歐盟率先向開曼開刀，除了坊間所猜測的英國脫歐影響外，更大可能是因為當地投資基金數量較多，影響較大。而由於歐盟已明確核心問題係出於投資基金，如仍無解決之法，BVI及百慕達被列黑名單亦是有可能會發生的狀況。

就觀察，歐盟對於經濟實質要求越趨嚴謹。對台商而言，即使努力遵循各地經濟實質法令，仍要面對法令朝令夕改，甚或相關國家被列入黑名單的風險，如遇上歐盟地區制裁，更將對日常營運衍生諸多不便。

ET快訊
劉真驚傳「裝葉克膜」動心臟手術搶救　經紀人回應了
他問大陸若攻台「願意上戰場的人多嗎？」　網回憶：有一半以上舉
開學防疫！教育部：耳溫逾38度、額溫逾37.5度免到校不列缺
重症患者病床顫抖寫7字遺書…隔天逝世　醫護哭：我們會永遠記得
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

近7年新高！新冠疫情衝擊　金價漲破1600美元大關

黑天鵝到！　企業調整營運：延後開工17.8%、放無薪假15%

台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

英特爾攜QuTech公布首款低溫量子運算控制晶片Horse Ridge

新冠肺炎疫情黑天鵝打亂全球經濟　渣打估大陸2020年GDP難保6

偷推低價資費再釀「499之亂」？台灣大、遠傳：針對特定對象、非常態

台股盤中大漲逾百點！權值股強勢領漲　指數站回11700點

疫情衝擊轉職潮消退　求職比例與年前相比大減15.9%

雲端最有錢／不怕疫情續買　肥羊醫師養股3年獲利1600萬

元大台灣高股息優質龍頭基金3/17開募　首創「收益平準金」

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

近7年新高！新冠疫情衝擊　金價漲破1600美元大關

黑天鵝到！　企業調整營運：延後開工17.8%、放無薪假15%

台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

英特爾攜QuTech公布首款低溫量子運算控制晶片Horse Ridge

新冠肺炎疫情黑天鵝打亂全球經濟　渣打估大陸2020年GDP難保6

偷推低價資費再釀「499之亂」？台灣大、遠傳：針對特定對象、非常態

台股盤中大漲逾百點！權值股強勢領漲　指數站回11700點

疫情衝擊轉職潮消退　求職比例與年前相比大減15.9%

雲端最有錢／不怕疫情續買　肥羊醫師養股3年獲利1600萬

元大台灣高股息優質龍頭基金3/17開募　首創「收益平準金」

楊安澤妻曾受害　美婦產科淫醫再被70女控告性侵！

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

東京奧運帶動進步　日本逐步汰換公廁蹲式馬桶

廢止許可證違法＋訴願時間太久　台電提醒中市府：更正裁罰

中市府被要求「更正中火停機處分」　環保署：中央有職權依法督導

12國92例人傳人　WHO祕書長譚德塞樂觀：無持續社區感染

浮誇！COLD STONE打造2款夢幻冰品　草莓冰拌爆漿奶蓋、草莓海綿蛋糕太邪惡

養一台BMW寶馬10年得花53.4萬元　車主嫌貴跳槽日系Lexus

男吸毒衝撞警車拒絕攔查　警匪追逐十餘公里連開6槍制伏

財經熱門新聞

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了

最成功的更生人企業家　王令麟衝刺東森新巔峰

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

電信商偷推低價資費再釀「499之亂」？

高通Snapdragon X60採5奈米製程

韓元刷逾7年以來新低　換新台幣5萬多一張愛寶樂園門票

長榮國際儲運大園物流園區動土　打造海空運輸雙樞紐

威剛推飆速外接式固態硬碟SE760

影／被動投資夯！　達人靠2檔ETF賺進400萬

電商滿足防疫購物需求　經濟部開論壇聚焦社群電商

原理比照烤箱　氣炸鍋要課貨物稅

巴菲特上季出脫蘋果股票價值237億　今受訪說「最好能持股100%」！

更多熱門

相關新聞

遠洋漁業條例修法還沒過！歐盟要台灣注意

遠洋漁業條例修法還沒過！歐盟要台灣注意

台歐盟第1次工作小組會議在今年1月16、17日在台北舉行，漁業署今（18日）表示，會議中歐方對我國「疑似我國人非法投資經營外國籍漁船案件之調查」、「管制IUU漁獲物進口法律修正案」，以及卸魚檢查等各項執法措施表達嚴重關切。我方除回應說明各項執行工作進度外，也允諾持續推動各項打擊IUU工作。

美產品下個「大買家」？　川普：歐洲對我們很糟

美產品下個「大買家」？　川普：歐洲對我們很糟

歐盟27國支持台灣　外交部：德不孤、必有鄰

歐盟27國支持台灣　外交部：德不孤、必有鄰

歐盟運送12噸防護裝備　陸：感謝

歐盟運送12噸防護裝備　陸：感謝

英國脫歐非訣別 　未來仍後會有期

英國脫歐非訣別 　未來仍後會有期

關鍵字：

租稅黑名單歐盟

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面