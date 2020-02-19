偷推低價資費再釀「499之亂」？台灣大、遠傳：針對特定對象、非常態

▲市場傳出台灣大與遠傳再偷推低價資費方案給用戶。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

2018年母親節時，因為有電信商偷偷推「499吃到飽」資費方案，被民眾發現後，而引發了一連串的「499之亂」；好不容易平息了一年多，在綁約24個月用戶即將約滿之際，現在傳出台灣大與遠傳又「偷偷來」，向用戶推「無痛續約」，或是更低價的「488學生方案」以挽留或是向外招攬他家電信用戶跳槽。

根據《ETtoday新聞雲》記者調查，台灣大哥大通知資費合約即將屆滿的用戶（包含非499用戶），將可以更便宜的488學生方案續約，如此一來，用戶只要月付488元，亦可享有上網吃到飽、網內互免費等優惠，即便是目前合約尚未期滿的用戶，亦可以488優惠續約。

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而遠傳電信則是從農曆新年結束後開始，以電銷、門市人員口頭通知的方式，向用戶偷推低價方案；例如，原先已是499資費的用戶，可在合約期滿後無條件再續24期合約，一樣享有上網吃到飽、網內互免費等優惠。

對於市場的傳聞，台灣大回應，公司會依據用戶的使用狀況，不定期推出續約促案，或針對特定對象給予不同優惠，並非常態性的優惠價。

而遠傳也指出，公司在面對用戶續約時，會考量用戶平時的使用狀況，不定期且針對特定對象給予不同的續約優惠。

2家電信業者都間接否認想要再掀起當年的「499之亂」，因為所有優惠都是非常態性的提供。