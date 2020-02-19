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鑽石公主號500旅客開心下船　「曾與確診者同房繼續隔離」下船者送車站解散

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▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號19日開始500陰性者下船。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

（中央社東京19日綜合外電報導）日媒報導，發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號遊輪，船上可以下船的旅客已陸續下船，今天預計會有約500名旅客下船返家；但曾跟確診武漢肺炎旅客同房者，必須續留船上觀察。

日本放送協會（NHK）報導，根據捕捉到的現場畫面，日本時間不到上午11時，已有提著行李箱等大型行李的旅客開始下船，有看似夫妻及一家人的旅客，在下船後還回頭望向遊輪，跟船上旅客揮手；船上也有旅客出來到甲板上，目送這些先行下船的旅客。

鑽石公主號泊靠碼頭旁的停車場，已有超過10輛以上的巴士在現場待命，並在當地時間上午11時過後，依序搭載旅客前往主要車站等地。

日本政府厚生勞動省表示，下船旅客將返回自宅過正常生活，接下來幾天會透過電話確認這些旅客的健康狀況。

厚生勞動省表示，預料今天大約會有500名旅客下船，可以下船的旅客在21日左右就會全數下船；不過，在船上時曾跟確診旅客同房的旅客，就算檢查結果是陰性，也必須從確診旅客下船日起算，續留船上14天觀察，如果屆時健康狀況沒有問題才能下船。

至次船上的船組員，將待旅客先行下船後，再跟船公司協議，研究讓希望下船者下船等因應方式。

鑽石公主號截至本月17日止，船上仍有約3100名旅客與船組員；在全船搭載的約3700人中，截至目前為止有542人確診武漢肺炎。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）

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