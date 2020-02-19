　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

新冠肺炎疫情黑天鵝打亂全球經濟　渣打估大陸2020年GDP難保6

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情牽動全球經濟發展，渣打下修全球今年GDP至3.2%、大陸降至5.8%。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情來勢洶洶，成為2020年全球市場最關注的「黑天鵝」事件。渣打集團今（19）日發布報告指出，受到疫情影響，對大陸今年經濟成長率預測由6.1%小幅調降至5.8%，同時對2020年全球經濟成長率預期也由3.3%下調至3.2%。

渣打集團表示，自SARS以來，大陸對全球經濟成長的重要性逐步上升。若以名義GDP計算，大陸在2019年已超越歐元區，成為全球第二大經濟體；若以購買力平價來看，大陸已經是全球最大經濟體。此外，大陸對全球經濟的影響力更大，目前大陸對全球經濟成長的貢獻達3分之1，當時SARS爆發時僅為5分之1。

請繼續往下閱讀...

渣打集團進一步分析，若大陸經濟短期內下滑，包括台灣、新加坡、泰國和香港等經濟體可能受到較大影響。不過，相對來說，大陸為了控制疫情而採取「封城」措施，進而帶動電子商品轉移需求，屆時台灣等替代產地將會受益。

面對疫情衝擊，大陸政府已祭出許多經濟刺激措施，包括下調中期借貸便利（MLF）利率，放寬銀行存款準備金要求，以及提供銀行業3,000億元貸款，支援受疫情衝擊的企業。

另從全球經濟層面來看，隨著去年各國央行的鴿派措施，使得貨幣環境更加寬鬆，在低利率環境下，部分經濟體仍有財政刺激政策的操作空間，同時各國政府積極防疫，也有助緩衝疫情帶來的負面衝擊，但全球經濟成長率預期仍存在進一步下修的風險，包括美伊衝突、新冠肺炎疫情等，未來仍得密切關注市場情緒和供應鏈干擾，是否會對主要經濟體成長表現造成影響。

不過，與2003年SARS相比，儘管新冠肺炎疫情對經濟影響幅度較大，但在各地政府迅速採取措施應對疫情下，渣打預期持續時間可能也相對將較短，預估到2020年下半年，週期性積極因素可望帶動全球經濟復甦，回穩到疫情爆發前的成長速度，呈現「緩中趨穩」的態勢。

ET快訊
華航包機21日接回「鑽石公主號」台人　全程採高規格防護
台南「口罩地下司令」遭爆每片口罩賣15元狂發國難財　老闆娘回
搞不定第三航廈！桃機董座王明德被拔官　交通部今批准新人事
澳2輕型飛機「高空相撞」4死！機體殘骸散落2地
北海道出現第3例新冠肺炎確診　日本境內74人感染
趕工口罩遭機台夾斷指！華新廠女工「鮮血直流」接不回慘截肢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

英特爾攜QuTech公布首款低溫量子運算控制晶片Horse Ridge

新冠肺炎疫情黑天鵝打亂全球經濟　渣打估大陸2020年GDP難保6

偷推低價資費再釀「499之亂」？台灣大、遠傳：針對特定對象、非常態

台股盤中大漲逾百點！權值股強勢領漲　指數站回11700點

疫情衝擊轉職潮消退　求職比例與年前相比大減15.9%

雲端最有錢／不怕疫情續買　肥羊醫師養股3年獲利1600萬

元大台灣高股息優質龍頭基金3/17開募　首創「收益平準金」

杏一競拍開標！承銷價103.62元　3月2日掛牌

瑞銀下修日本經濟成長率至負0.5%　估央行維持利率按兵不動

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

英特爾攜QuTech公布首款低溫量子運算控制晶片Horse Ridge

新冠肺炎疫情黑天鵝打亂全球經濟　渣打估大陸2020年GDP難保6

偷推低價資費再釀「499之亂」？台灣大、遠傳：針對特定對象、非常態

台股盤中大漲逾百點！權值股強勢領漲　指數站回11700點

疫情衝擊轉職潮消退　求職比例與年前相比大減15.9%

雲端最有錢／不怕疫情續買　肥羊醫師養股3年獲利1600萬

元大台灣高股息優質龍頭基金3/17開募　首創「收益平準金」

杏一競拍開標！承銷價103.62元　3月2日掛牌

瑞銀下修日本經濟成長率至負0.5%　估央行維持利率按兵不動

鑽石公主號成病毒溫床！公主遊輪：澳洲、香港專機24h內抵達

亞馬遜Ring啟動強制雙重驗證　防止駭客入侵

香港隔離房間「內部照片曝光」　醫護、執法人員24小時駐守！

「日常小動作」是防疫大缺口！　「1小時會做48次↑」…網錯愕：每天下意識會做

「別把首長們綁在立院耽誤指揮」　民進黨團擬縮短總質詢時間

iOS版Gmail應用程式更新　新增支援Siri捷徑功能

台商注意！歐盟租稅黑名單　巴拿馬、塞席爾、開曼、帛琉入列

大陸因疫情退出台維斯盃　羅馬尼亞直接晉級

網遊宅男遭騙百萬　扮「武漢偷渡女台商」揪主腦…結果卻慘了

港務公司徵人報名開跑　「高中職畢業」就可報考！月薪最低近3.4萬元

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

財經熱門新聞

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

最成功的更生人企業家　王令麟衝刺東森新巔峰

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

高通Snapdragon X60採5奈米製程

長榮國際儲運大園物流園區動土　打造海空運輸雙樞紐

威剛推飆速外接式固態硬碟SE760

韓元刷逾7年以來新低　換新台幣5萬多一張愛寶樂園門票

影／被動投資夯！　達人靠2檔ETF賺進400萬

電信商偷推低價資費再釀「499之亂」？

電商滿足防疫購物需求　經濟部開論壇聚焦社群電商

原理比照烤箱　氣炸鍋要課貨物稅

巴菲特上季出脫蘋果股票價值237億　今受訪說「最好能持股100%」！

更多熱門

相關新聞

香港今晚接回「鑽石公主號」352港人

香港今晚接回「鑽石公主號」352港人

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪19日屆滿14天隔離期，船上約500名完成檢疫的乘客可陸續下船，香港政府預計在19日晚間派包機接返滯留的352名港人，前幾日已從香港派出兩隊共66人的先遣隊，成員包含保安局、衛生處，以及醫院管理局的官員、醫護人員。此外，港府原預計兩架包機能完成接返任務，但由於郵輪上確診的港人增至53名，目前考量增至三架包機。

台南大愛藥局遭爆發國難財　老闆娘回應了

台南大愛藥局遭爆發國難財　老闆娘回應了

印度拒發簽證　大陸無緣亞錦賽

印度拒發簽證　大陸無緣亞錦賽

瑞銀下修日本經濟成長率至負0.5%

瑞銀下修日本經濟成長率至負0.5%

謝長廷：今天預計5人左右可以下船

謝長廷：今天預計5人左右可以下船

關鍵字：

渣打黑天鵝武漢肺炎新冠肺炎疫情SARS經濟大陸封城

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

醫曝日本疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面