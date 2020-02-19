新冠肺炎疫情黑天鵝打亂全球經濟　渣打估大陸2020年GDP難保6

▲新冠肺炎疫情牽動全球經濟發展，渣打下修全球今年GDP至3.2%、大陸降至5.8%。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情來勢洶洶，成為2020年全球市場最關注的「黑天鵝」事件。渣打集團今（19）日發布報告指出，受到疫情影響，對大陸今年經濟成長率預測由6.1%小幅調降至5.8%，同時對2020年全球經濟成長率預期也由3.3%下調至3.2%。

渣打集團表示，自SARS以來，大陸對全球經濟成長的重要性逐步上升。若以名義GDP計算，大陸在2019年已超越歐元區，成為全球第二大經濟體；若以購買力平價來看，大陸已經是全球最大經濟體。此外，大陸對全球經濟的影響力更大，目前大陸對全球經濟成長的貢獻達3分之1，當時SARS爆發時僅為5分之1。

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渣打集團進一步分析，若大陸經濟短期內下滑，包括台灣、新加坡、泰國和香港等經濟體可能受到較大影響。不過，相對來說，大陸為了控制疫情而採取「封城」措施，進而帶動電子商品轉移需求，屆時台灣等替代產地將會受益。

面對疫情衝擊，大陸政府已祭出許多經濟刺激措施，包括下調中期借貸便利（MLF）利率，放寬銀行存款準備金要求，以及提供銀行業3,000億元貸款，支援受疫情衝擊的企業。

另從全球經濟層面來看，隨著去年各國央行的鴿派措施，使得貨幣環境更加寬鬆，在低利率環境下，部分經濟體仍有財政刺激政策的操作空間，同時各國政府積極防疫，也有助緩衝疫情帶來的負面衝擊，但全球經濟成長率預期仍存在進一步下修的風險，包括美伊衝突、新冠肺炎疫情等，未來仍得密切關注市場情緒和供應鏈干擾，是否會對主要經濟體成長表現造成影響。

不過，與2003年SARS相比，儘管新冠肺炎疫情對經濟影響幅度較大，但在各地政府迅速採取措施應對疫情下，渣打預期持續時間可能也相對將較短，預估到2020年下半年，週期性積極因素可望帶動全球經濟復甦，回穩到疫情爆發前的成長速度，呈現「緩中趨穩」的態勢。