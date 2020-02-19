疫情衝擊轉職潮消退　求職比例與年前相比大減15.9%

▲1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，國發會日前指出，台灣對中國出口占比高達 27.9%、進口比重也達 20.1%，預期觀光、電子零組件、汽車零組件、石化、機械設備等五大產業衝擊最大。對此，1111人力銀行就針對年後轉職進行調查，結果顯示，與年前調查比例從從40.4%驟降至24.5%，明顯下滑15.9%。

1111人力銀行表示，近一個月有37.9%有計劃轉職，和年前(1/21)公布的《上班族年後轉職暨年終發展調查》的43.1%相比，降低了5.2%；年前正在謀職的比例也從40.4%驟降至24.5%，明顯下滑15.9%；不考慮換工作的比例則從年前的12.2%升高至27.9%；已經找到工作的人則有9.7%(年前4.3%)。

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調查也發現，轉職計劃因為武漢肺炎而遭到波及的有31.4%，主要是欲投入的產業景氣受影響而暫緩轉職、18.9%服務的企業營運受影響而加速轉職、18.1%所屬產業景氣不佳而加速轉職、14.8%錄取的企業受影響而暫緩報到、14.2%面試的公司受影響而暫緩徵才，以及其他2.6%。

整體而言，隨著疫情延燒，今年上班族的年後轉職動能似乎不若往年強烈，有計劃轉職的意願減少了、正在謀職的的比例更是明顯下滑，反倒是不考慮換工作的人增加了，皆可看出，因為疫情的衝擊效應難以估算，部分企業已經傳出無薪假、裁員潮、減少工時等，導致有意轉職的上班族不敢冒然行動，甚至打消換工作的念頭。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，從勞動部統計可以看出，今年1月中至2月中，共有22家事業單位通報無薪假、869人實施，雖然未如外界預期出現無薪假大爆發狀況，但疫情何時能平息仍是未知，因此在疫情未見明朗下，原本有意年後轉職的上班族，也只能暫時採取觀望姿態，而不敢冒然跳槽。