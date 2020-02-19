杏一競拍開標！承銷價103.62元　3月2日掛牌

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一醫療（4175）由國泰主辦的國內第二次無擔保可轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今（19）日正式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣，杏一本次無擔保轉換公司債公開承銷價格為103.62元，預計將在3月2日掛牌。

杏一表示，本次開標結果最低得標價格102.65元，最高得標價格110元，得標加權平均價格103.62元，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」訂定，杏一本次無擔保轉換公司債公開承銷價格為103.62元。

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杏一指出，新冠肺炎肆虐，民眾搶購防疫用品，門市業績持續上揚，加上中長期布局智慧物流中心，以及銀髮居家照護市場的成長，讓這次競拍參與投標合格標單共190筆，得標數量4,108張，超額認購達1.61倍，其中法人投標及得標比率分別為26.78%及20.78%，顯示對杏一的長期看好。

杏一強調，這次發行的國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為新台幣3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張，可轉換公司債轉換溢價率為105.03%，轉換價格訂為77.3元，發行期間為五年，預計3月2日將在櫃檯買賣中心掛牌。