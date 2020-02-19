瑞銀下修日本經濟成長率至負0.5%　估央行維持利率按兵不動

▲瑞銀對日本經濟發表最新看法，下修今年經濟成長率預測至負0.5%。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀（UBS）就日本經濟發展發表最新看法，2019年第4季經濟表現不如市場預期，如今受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，預估今年第1季日本經濟成長率可能再度下挫，同時也下修全年經濟成長率預測至負0.5%，不過基於3個理由，不再預期日本央行會降息。

瑞銀投資銀行經濟研究團隊指出，觀察日本去年第4季經濟表現，除去物價變動影響後的季節調整實質GDP季增率年化後下跌6.3%，衰退幅度遠高於原先預測的負4.8%，主要是反映日本民間部門需求的下跌，加上去年10月消費稅上調、嚴重颱風災害所致。

請繼續往下閱讀...

瑞銀表示，儘管出口繼續下跌，日本今年第1季GDP將再度衰退，預估季減1%，認為這只是技術性衰退，也就是新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，但若在第1季疫情得以控制，日本並未出現大規模爆發疫情，且大陸第2季能逐漸回穩的前提下，預估日本2020年經濟成長率為負0.5%。

另在日本央行方面，瑞銀改變原先對日本央行將於4月28日下調短期政策利率的預測，認為至少到2021年底，日本央行都會按兵不動，主要有3大原因，首先是美國聯準會（Fed）降息時間點可能延後；第二，日圓2019年一整年表現相當穩定；第三，日本央行對經濟成長情勢偏向樂觀。

不過，瑞銀分析，如果經濟情勢進一步惡化，安倍政府有可能會以更積極的財政政策來扶植經濟，日本央行的收益率曲線控制，將自動為財政擴張提供支撐，日本央行將10年期日本公債收益率目標設定在0%左右。