美國童軍申請「破產保護」暫停性侵官司　上千受害者感到「權利被剝奪」

▲美國童軍近年來因為性侵醜聞造成參加人數遞減，10億美元的賠償金更讓他們在18日向法院申請「破產保護」。 （圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

自去年就爆出「美國童子軍」（Boy Scouts of America,BSA）的性侵醜聞，從1944年到2016年期間有7800個童軍團領隊被指認對學童性侵，然而具有110年歷史的美國童軍，因為10億美元的巨額賠償金，在18日向法院申請破產。美國童軍自1916年就奉行「愛國、勇敢、自信和美德」的使命，1970年代巔峰時期成員有400萬，至今僅剩約240萬人。

根據美國破產法第11章，在申請破產保護後，債務人可以暫時避免被債權人追債，能夠重組業務東山再起。而童軍協會目前面臨的300多起性侵起訴和賠償，都將因為申請破產後，暫時停止民事訴訟的部分。

接受全國300名受害者委託的律師普福（Michael Pfau）表示，「這些受害者一開始都很生氣，因為美國童軍用『合法的工具』來規避官司」。然而據《紐約時報》報載，美國童軍的全國主席托利（Jim Turley）在公開信中表示，童軍團絕不會逃避補償責任，相反的，他們會盡可能針對每個個案進行賠償。

「雖然美國童子軍承諾會補償受害者，但申請破產保護仍讓受害者感到『權利被剝奪』，特別在他們保持沉默好幾年後，好不容易決定站出來發聲。」普福表示，「受害人仍擁有合法權利向童軍團和地方議會對抗，他們的權利永遠不會消失。」

▼ 童子軍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）





美國童子軍自1916年就奉行「愛國、勇敢、自信和美德」的使命，有超過1億3千萬的美國人曾經參加過童軍團，然而隨著美國人不再重視神與國家的誓言，以及戶外生存技巧，童軍參加人數逐年銳減，加上近年來性侵害官司浮上檯面，童軍團愈來愈難繼續經營。1970年代巔峰時期有400多萬成員，至今僅剩約240萬人。

打自1935年開始，《紐約時報》就曾爆出有數百名童軍領隊被貼上「敗類」標籤。近年來的調查紀錄更顯示有近8000名犯罪者。根據2012年俄勒岡州（Oregon）法庭公布的資料，2010年一名辯護律師路易斯（Kerry Lewis），讓童軍團付出1850萬元賠償金。

童軍團遍布美國各州，申請破產規模大的能寫進歷史。童軍性侵害小組的律師柯斯諾夫（Tim Kosnoff）表示，他們的小組有將近2000位客戶需要打官司，不過他還是很希望看到美國童軍進行改革，即使要找到方法繼續並重建財務狀況是「困難的幾乎不可能」。