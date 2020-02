英格蘭銀行發行新版20英鎊塑膠鈔券　央行帶粉絲搶先看

▲ 英格蘭銀行正式推出新版20英鎊塑膠鈔券。(圖/翻攝自Facebook/中央銀行)

記者李瑞瑾/綜合報導

經過近半年的宣傳,英格蘭銀行(Bank of England, BoE)即將於今(2020)年2月20日正式推出新版20英鎊塑膠鈔券。新版鈔券正面仍是英國女王伊莉莎白二世的肖像,背面則是著名的浪漫主義風景畫家Joseph M. W. Turner。



BoE早於2016年4月22日,便宣布將推出以Turner為新版20英鎊塑膠鈔劵背面肖像的決定。鈔券上的Turner肖像,係於1799年由Turner繪製的自畫像;肖像人物下方的簽名,則是取自他的遺囑。他在遺囑中指名,將其大部分畫作捐贈給祖國–英國。

至於鈔劵背景則出自Turner的著名油畫作品「勇莽號戰艦」(The Fighting Temeraire),這幅畫曾在《英國廣播公司》(BBC)於2005年舉辦的票選中,被英國民眾選為全英國最偉大的畫作;該戰艦為英國在1805年特拉法加海戰(Battle of Trafalgar)擊敗法國的勝利戰役中,立下汗馬功勞。



央行小編也在貼文中介紹了Turner的生平。出生於倫敦的Turner,從小便展露驚人的繪畫天賦;父親為理髮師,常將Turner的作品懸掛在自家理髮店的櫥窗,讓顧客購買。他雖以油畫作品成名,但亦擅長水彩畫。Turner於1818年的演講中,強調「光即色彩」(Light is therefore colour),談論自己在創作時,如何巧妙運用光影、色彩及色調;擅長描繪光影微妙變化的Turner,因此被讚譽為「光之畫家」。他的作品,甚至啟發了「印象派之父」莫內(Oscar-Claude Monet)。



不過,受人敬重的Turner也有藝術家的特立獨行通病,他行事極端、個性冷漠古怪,儘管貴為皇家藝術研究院教授,也在上流社會度過了一段時間,但他寧願住在鄉間或海邊,尋找自然界中引人注目的主題。Turner甚至不畏狂風怒海,把自己綁在船桅上,只為觀察暴風中的海影變化。



Turner終生未婚,父親與他同住長達30年,同時擔任他的畫室助手,並照料他的生活起居。據稱Turner有許多情婦,其中一位名叫Sarah Danby的情婦,為他生了2個女兒,但他從未公開承認。最後,Turner因霍亂而在1851年痛苦地死去,享年76歲。