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英格蘭銀行發行新版20英鎊塑膠鈔券　央行帶粉絲搶先看

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▲▼ 英格蘭銀行（Bank of England, BoE）即將於今（2020）年2月20日正式推出新版20英鎊塑膠鈔券（圖／翻攝自Facebook／中央銀行）

▲ 英格蘭銀行正式推出新版20英鎊塑膠鈔券。（圖／翻攝自Facebook／中央銀行）

記者李瑞瑾／綜合報導

經過近半年的宣傳，英格蘭銀行（Bank of England, BoE）即將於今（2020）年2月20日正式推出新版20英鎊塑膠鈔券。新版鈔券正面仍是英國女王伊莉莎白二世的肖像，背面則是著名的浪漫主義風景畫家Joseph M. W. Turner。

BoE早於2016年4月22日，便宣布將推出以Turner為新版20英鎊塑膠鈔劵背面肖像的決定。鈔券上的Turner肖像，係於1799年由Turner繪製的自畫像；肖像人物下方的簽名，則是取自他的遺囑。他在遺囑中指名，將其大部分畫作捐贈給祖國–英國。

至於鈔劵背景則出自Turner的著名油畫作品「勇莽號戰艦」（The Fighting Temeraire），這幅畫曾在《英國廣播公司》（BBC）於2005年舉辦的票選中，被英國民眾選為全英國最偉大的畫作；該戰艦為英國在1805年特拉法加海戰（Battle of Trafalgar）擊敗法國的勝利戰役中，立下汗馬功勞。

央行小編也在貼文中介紹了Turner的生平。出生於倫敦的Turner，從小便展露驚人的繪畫天賦；父親為理髮師，常將Turner的作品懸掛在自家理髮店的櫥窗，讓顧客購買。他雖以油畫作品成名，但亦擅長水彩畫。Turner於1818年的演講中，強調「光即色彩」（Light is therefore colour），談論自己在創作時，如何巧妙運用光影、色彩及色調；擅長描繪光影微妙變化的Turner，因此被讚譽為「光之畫家」。他的作品，甚至啟發了「印象派之父」莫內（Oscar-Claude Monet）。

不過，受人敬重的Turner也有藝術家的特立獨行通病，他行事極端、個性冷漠古怪，儘管貴為皇家藝術研究院教授，也在上流社會度過了一段時間，但他寧願住在鄉間或海邊，尋找自然界中引人注目的主題。Turner甚至不畏狂風怒海，把自己綁在船桅上，只為觀察暴風中的海影變化。

Turner終生未婚，父親與他同住長達30年，同時擔任他的畫室助手，並照料他的生活起居。據稱Turner有許多情婦，其中一位名叫Sarah Danby的情婦，為他生了2個女兒，但他從未公開承認。最後，Turner因霍亂而在1851年痛苦地死去，享年76歲。

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