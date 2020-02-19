南韓總統專機接回鑽石公主號上7人！　抵仁川機場隔離所再熬14天

▲ 鑽石公主號上檢測呈陰性的人員今起陸續下船。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

鑽石公主號郵輪截至今（19日）早累計542起新冠肺炎確診病例，剩餘乘客中病毒檢測呈陰性者今起陸續解除隔離，首批500人當地時間11時左右開始下船。南韓政府為接回船上國民，18日派出總統專機空軍3號赴日，今晨載著6名南韓公民及1名日籍配偶飛抵南韓金浦機場，7人均無新冠肺炎類似症狀。

《韓聯社》報導，南韓空軍3號18日中午自首爾機場啟程，飛往日本羽田機場，凌晨載著7人自日本起飛，約於今晨6時27分（台灣時間5時27分）返抵金浦機場。飛機降落跑道後與一般客機及乘客動線完全分開，7人下機後也使用包機專用航廈。

為因應緊急狀況，飛機降落時已有救護車在跑道上待命，準備好隨時將出現類似症狀的患者送醫，檢疫官也穿著防護服在一旁等待。7人下機後逐一接受檢查，確認並無發燒及呼吸道症狀，約1小時後搭乘25人用巴士前往國立仁川機場檢疫所中央檢疫醫療支援中心。

仁川機場檢疫所中央檢疫醫療支援中心位於機場第一航廈附近，設有50間負壓隔離室，平常由仁川機場檢疫所用，若發現感染新型傳染病的患者，便會安排在其中隔離。才剛結束鑽石公主號上隔離生活的7人已經抵達，今起將在此處展開14天隔離。

另一方面，南韓政府宣布，由於鑽石公主號發生集體感染，將禁止船上非南韓籍人員下船後入境南韓，南韓公民入境後則需於家中隔離，為此已經要求日本政府提供船上人員名單。

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