新冠病毒「狂虐全球2個月」　專家疫苗研發速度快不起來…艱辛原因曝光！

▲世界各地醫學機構都在努力研發出新冠病毒疫苗。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）肆虐全球已經造成7萬多確診，各國醫療單位及研究中心無不加緊腳步想快點研發出相關疫苗、解藥，然而明明有這麼多的高知識、菁英分子，為何疫苗、解藥卻遲遲沒有大進展，僅傳出分離病毒、複製病毒等消息，WHO甚至表示，研製出對抗新冠病毒的疫苗至少需要18個月。

根據《Science Alert》報導，一般而言疫苗研發需要歷經2～5年的時間，但這次面對的新冠肺炎疫情，是國際間前所未見的病毒，所有相關的研究人員不分國籍，幾乎都希望在短時間內可以找出抵抗的疫苗。然而疫情自12月底開始蔓延，直到1月底澳洲研究人員才成功複製出病毒體做為研究。

實際上，沒有任何機構能夠獨立開發疫苗，在每一個實驗階段乃至於到臨床研究都需要跨國、跨機構的互助合作。在新冠病毒研究中，首先專家必須先了解病毒在宿主中的特徵與行為，因此需要建立一個動物模型，接著以過去的資料（如伊波拉病毒、SARS等）來開始配對可能有效的疫苗，接著在不傷害人體的情況下，開始進行動物模型和臨床動物實驗。

看似簡單的過程，卻在測試新冠病毒中遇到了一些挑戰。其中需要大量培養病毒作為研究，接著開始測試病毒的過程中發現，新冠病毒會發生突變，在不同動物的身上都有不同的變異，這是相當重要的一個環節，因為意味著，可能在不同國家擴散時，會因為人種與體質不同，病毒也會出現不同的變異；此外，若宿主身上本就有感染流感等其他病毒，恐怕也會讓變異更不同。

隨著一開始並未出現人傳人的現象，到現在開始是穩定人傳人的現象，就是突變過程的一部分，因此專家需要不斷更新病毒的狀態，確保研發出來的疫苗，是足以抵抗病毒，因此這也是為什麼新冠病毒的疫苗進展較為緩慢。

然而，過去曾有SARS的經驗下，專家都有相關經驗，因此在只要掌握更多病毒變異的狀態，很快就會有大進展。