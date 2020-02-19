美國擬限制飛機零件出口中國　川普批用「國安問題阻貿易」

▲美國總統川普反對限制國產飛機零件出口到中國的提議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國計畫限制國產飛機引擎與其他零件出口至中國，這項提議遭到總統川普反對。他18日表示，這項政策將使得外國企業難以購買美國產品，國安問題不該成為藉口，「我希望我們的企業可以做生意……國安非常重要，我對華為就很嚴厲，但不代表我們對於每個有所作為的人都必須強硬。」

美國政府一項提案指出，基於國安問題，應考慮限制國產飛機引擎等零件銷售給中國航空產業。川普18日回應，政府不會因「虛假的國安措辭」犧牲企業，「我希望我們的企業可以做生意，我的意思是，向我提議的都是與國安無關的東西。」

川普認為，這項政策導致外國企業難以與美國貿易，可能把產業鏈轉移到其他地方，國安不是正當理由。他說，「我希望中國購買我們的飛機引擎，世界上最好的飛機引擎。我希望在美國做生意是件『容易』的事……我的政府團隊中每個人都被這樣指示。國安非常重要，我對於華為就很嚴厲，但不代表我們對於每個有所作為的人都必須強硬。」

▲川普反對以國安理由阻擋貿易。圖為川普與中國國務院副主席劉鶴（左）在白宮東廳正式簽署第一階段貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

川普的評論受到半導體行業協會（SIA）讚賞。主席紐弗（John Neuffer）說，「如同我們與政府討論的一樣，非敏感商業產品銷售到中國，可以推動半導體的研究與創新，這一點對於加強美國經濟與國家安全非常重要。」

據了解，這項政策提案中，考慮禁止通用電氣公司（General Electric）向中國客機提供引擎，限制其他商業飛機零件出口至中國，包括漢威聯合（Honeywell International Inc）生產的飛行控制系統。

《路透社》報導指出，這次爭議的核心在於，美國生產的零件出口給中國航空產業，是否幫助美國波音公司的競爭對手，或者助長中國軍事實力。川普的干預則顯示，至少在這起案例中，他將經濟利益視為優先考量，而非潛在的競爭陷阱與國安疑慮，也與他對華為的強硬態度相差甚遠。

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