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不斷更新／南韓增至46例「疑出現1傳11超級傳播者」　鑽石公主號500人下船

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▲▼ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎引起全球恐慌。（圖／路透）

記者陳亭伃、張方瑀、吳美依、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延國際，目前除中國之外，日本、新加坡淪為亞洲重症區，自14日起確診疫情不斷，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，中國境外有12個國家出現武漢肺炎人傳人感染，共計92例。

【10：03】

南韓19日的確診，包括大邱地區13人，其中有10人曾與日前確診的病患到訪過的教會、所接觸的人士，另外1人是女子到醫院看診時接觸過的人士，剩下的2名則在調查其中關聯。

另，3月1日原將舉辦的東京馬拉松比賽，主辦單位17日宣布將暫停，費用1萬6千日幣（約台幣5000元）參加費將不予歸還，但擁有明年比賽的優先參加權。

【09：15】

根據《韓聯社》報導，19日新增15例新冠肺炎確診，目前南韓境內累計至46例，南韓慶北大醫院急診室18日晚間緊急封鎖，相關人士表示，院內出現確診病患後，院長立即下令封鎖；此外也出現兒童病例，為前確診病患的女兒。

另，俄羅斯當局表示，20日暫時嚴禁中國公民入禁，未來解禁狀況再視疫情控制而定，主管衛生事務副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）表示：「2月20日起禁止所有中國公民因工作旅行、私人旅行、教育或觀光目的，從俄羅斯邊界入境。」

今（19日）停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」約有500名篩檢陰性者下船，當局將以接駁方式將下船乘客載到車站解散。


各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診46例

日本：確診616例（橫濱外海郵輪542例，日本本土74例）

東南亞：6國

新加坡：確診81例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診29例（其中14例為鑽石公主號撤回）

加拿大：確診8例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診9例

非洲：1國

埃及：確診1例

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