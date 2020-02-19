李明博貪污案二審判處17年徒刑3.3億罰金！　撤回保釋再度收押

▲ 李明博2018年5月因貪汙案出庭受審。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓前總統李明博涉嫌貪污，因違反特定犯罪加重處罰等相關法律及收受賄賂罪名被起訴，2018年一審被判15年有期徒刑及130億韓元罰金，隨後提出抗訴。二審判決結果於19日下午出爐，首爾高等法院宣布，判處李明博17年有期徒刑及130億罰金（約3.3億新台幣），還須追繳57.8億韓元，同時撤回去年允許保釋的判決。

《韓聯社》報導，現年79歲的李明博涉嫌操控汽車零件製造商DAS，私吞349億韓元；再加上三星電子為DAS代付的68億元在美訴訟費，共收賄110億元。

一審法院認為，李明博收受的61億元DAS在美訴訟費、友利金融前會長李八誠（音譯）及前議員金小南（音譯）提供的23億元、前國情院院長元世勛提供的10億元等85億元皆屬賄賂。加上李明博掌控DAS期間貪污246億元等16項嫌疑中，7項被法院判對有罪，判處15年徒刑及130億元罰金，還需追繳82億元。

李明博對一審判決不服，提出抗訴。二審進行過程中，檢方去年5月自國民權益委員會取得可證明李明博貪污的新證據。搜查發現，除了此前便認定為賄賂的67億元以外，三星電子以代出訴訟費為名義付給李明博的金額實際上更高，使得李明博收賄金額再增加51億元。

檢方上月8日在二審最後一次庭審判中求處李明博23年徒刑及320億元罰金，較一審判決更重。李明博則始終否認所有嫌疑，主張無罪。

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