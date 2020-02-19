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終於下船了！鑽石公主號500名乘客陸續著陸　各國乘客須等撤離班機

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號乘客將於19日開始下船。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本鑽石公主號郵輪乘客，預計當地時間19日上午9時40分開始下船，根據NHK最新消息，船上乘客自台灣時間上午10時已動身陸續下船。首批下船的500名乘客為新冠肺炎（COVID-19）檢測結果為陰性，且無發燒等症狀；首批下船乘客多為日本籍，政府將派巴士將乘客載送到車站，轉搭大眾交通工具返家。其他國籍乘客須等各國撤離班級抵達後，才能開始下船；但台灣因仍有2位國人尚未完成篩檢，包機將延後2至3天。

綜合日媒報導指出，鑽石公主號上檢測結果為陰性，且健康狀況良好的乘客，會從19日上午開始下船，首批估計約有500名，而整船的下船工作約在21日結束。不過，如果住在同個艙房內的其中一人確診，艙房內的其他乘客就必須在船上多待14天，確認無感染後才能下船。根據《共同社》消息，船員將在所有乘客都下船後才離開，詳情仍需視和船公司的協調與合約決定。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲接駁巴士已在周圍待命。（圖／達志影像／美聯社）

本次下船的大部分為日本籍乘客，政府將派巴士將乘客載送到車站，轉搭大眾交通工具返家；另外，提前下船的50名80歲以上或患有其他疾病的乘客，也可於19日從隔離地點返家。其他國家的乘客必須等到各國撤離班機抵達，且全體檢測完畢後才可下船；NHK報導，截至目前，包括南韓、香港、澳洲、加拿大、以色列、英國、菲律賓和義大利，均已經安排或有意派出專機。

不過，因船上的台灣旅客仍有2位國人還未受檢完成，原訂在明日下午飛往東京羽田機場的華航包機不得不延後2至3天。《中央社》報導，台灣預計21或22日派出包機前往日本，載回國人；另外，今日下船的首批乘客，也確定包含幾名台籍乘客。

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