肺炎疫情防範於未然　企業大動作進行WFH演練

▲為了確保每一位員工都可WFH，KKBOX要求全部員工在21日都得在家工作。（圖／KKBOX提供）

記者邱倢芯／台北報導

先前已報導過，KKBOX為了這次的新冠肺炎（COVID-19）疫情訂定了多項措施，例如申請「防疫照顧假」員工可享有14天全薪、有需要的同仁也可申請在家工作（WFH），且若是公司內部有人感染新冠肺炎，那麼全公司就立即啟動WFH；而現在KKBOX又為了確保每一人WFH時，雲端、VPN等都可正常使用，因此要求全公司於本週五（21日）進行WFH演練，也就是當天全員都得在家工作，不可以進公司。

KKBOX此舉無非就是為了要確保公司臨時要求全員在家工作時，每一位員工都已經做好相關的工作設定。例如：平常是否就習慣於將所有文件都上雲，包含線上Word、Excel到雲端連結，這些基本上都是WFH的必要條件。

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另外，如此的演練也可讓員工確認對於VPN的運用是否熟悉，因為有很多公司內部的軟體都需要透過VPN來連接，但VPN的權限有分，流量也有限制，因此需要透過「演習」的舉動，先測試當很多人都用VPN連線時是否會出現問題。

且即便是在家工作，需要時還是得進行會議討論，因此要確定好大型多人會議的通訊軟體，平常都是面對面開會，頂多會有一位同事透過通訊軟體加入會議，但WFH會是多人一起開會，要找到穩定且最能模擬面對面開會的通訊軟體非常重要，比如說可以在所有人電腦都呈現自己的簡報內容、或是可以同步共同打字等。