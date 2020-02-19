美研究新冠肺炎傳播力最高比SARS「強20倍」　舊抗體不見得有效

▲用於SARS的抗體，對新型冠狀病毒不見得有效，效果還可能偏低。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

生物學研究論文預印本文獻平台bioRxiv，17日出新型冠狀病毒的最新研究，結果指出，新冠病毒與人類細胞受體結合，進而造成宿主患病的能力相當高，傳染力最高可能比2003年的「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）強上20倍，而且SARS抗體不見得能有效遏止新冠病毒。

美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）和國家衛生研究院科研人員共同研究，並將最新論文上傳至平台。報告指出，新冠病毒和SARS有同樣的宿主細胞受體 ─ 血管收縮素轉化酶2（ACE2）；他們透過冷凍電鏡技術解析新冠病毒的棘狀蛋白（Spike protein）結構，並用表面等離子共振技術（SPR），對棘狀蛋白和ACE2的親和力進行觀察，發現比SARS棘狀蛋白的親和力還要高上10至20倍，顯示傳播能力更高上許多，不過仍有待近一步驗證。

報告根據研究結果及現在疫情，因新冠肺炎死亡人數已比感染SARS死亡人數還多，新冠肺炎和SARS相比，人傳人的機率顯然更高。研究進一步指出，新冠病毒受體結合區域（RBD）結構類似於SARS，卻和3種SARS的RBD單株抗體（mAbs）沒有良好的結合力。

單株抗體像「防空導彈」，會針對病毒的特定蛋白質進行反制，進而癱瘓病原體感染人體細胞的能力，但用於新冠病毒便會成效不彰。