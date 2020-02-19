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新加坡「黃金標準」1天驗出18例　研究若採同樣檢疫法：全球確診多2.8倍

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▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲新加坡本月4日檢測出18例入境確診病患，能力達「黃金標準」，其他國家則可能至少60％病例未檢測出來。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國哈佛公共衛生學院（Harvard’s T. H. Chan School of Public Health）一份流行病學報告指出，新冠肺炎疫情大爆發後，多國都有中國旅客入境及檢測紀錄，其中一向以防疫能力高的新加坡，檢測水準已達到「黃金標準」，若全世界改採新加坡的檢測方式，確診患者將會多出2.8倍。

綜合外電報導，流行病學報告由4名學者共同撰寫，透過檢視世衛組織（WHO）本月上傳，所有最近有中國旅遊史旅客入境紀錄的國家，共191個國家、地區，排除中國、香港、澳門，還有台灣。報告並參考國際航空運輸協會（International Air Transport Association）的歷史數據等來源，估算出每天透過飛機離開武漢到世界各地的旅客數。

報告指出，新冠肺炎疫情爆發後，新加坡在旅客量較大的國家中，本月4日再次展現高水準的疫情檢測能力，在有中國旅遊史的入境旅客中，檢測出確診18例，等於每5人就驗出1人染病，「我們認為新加坡的檢疫能力幾近完美的檢測，已經是黃金標準。」

▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲1月23日武漢封城前，已有大量武漢旅客飛往各國。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「我們估計從武漢出境到世界各地的案例中，被其他國家檢疫確診的約只有新加坡的38％」，報告指出，其他即便是高檢疫能力的國家中，也只達到新加坡40％的水準，至於低檢疫國家，平均只有新加坡的11％。顯示仍有許多來自武漢的旅客，染上新冠肺炎卻未被檢測出，若各國也採取和新加坡相同的標準，全球確診病例將會多出2.8倍。

報告表示，新加坡2003年面對SARS時，對疫情檢測就已經特別敏銳，而且這次疫情爆發，提供的報告非常詳細完整。報告也提到，可能早在武漢1月23日封城之前，就有許多從武漢出境，順利進入他國，至今仍未被發現的病例。

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