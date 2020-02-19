新冠肺炎最大規模研究：8成患者症狀輕微

▲新冠肺炎傳染力強，傳播範圍廣，但患者重症機率較SARS低。（圖／路透社）

中央社／編譯陳家倫

中國出版的中華流行病學雜誌一份研究於檢視逾7萬個病例後，發現8成新冠肺炎感染者症狀輕微，致死率隨著年齡增加逐漸攀升。這是新冠肺炎去年12月底爆發以來的最大規模研究。

根據中華流行病學雜誌官網，研究檢視截至2月11日的7萬2314起個案，包括確診病例4萬4672例（61.8%），疑似病例1萬6186例（22.4%），臨床診斷病例1萬567例（14.6%），無症狀感染者889例（1.2%）。

根據法新社整理，這份研究主要有以下發現，首先是80.9%的感染者屬於輕症，重症病例占13.8%，危重病例占4.7%。致死率最高的年齡層是80歲及以上患者，高達14.8%。

研究發現，心血管疾病患者最可能死於武漢肺炎併發症，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血壓患者。

研究稱，儘管至少有兩名新生兒從母體直接感染武漢肺炎，但9歲以下沒有死亡個案；39歲以下患者的死亡率還很低，只有0.2%。但致死率隨著年齡增加逐漸攀升，40幾歲年齡層大約是0.4%，到了50幾歲變成1.3%，60幾歲則是3.6%，70幾歲為8.0%。

此外，男性的病死率比女性高，分別是2.8%與1.7%。整體致死率為2.3%。

研究表示，將近86%的感染者若非住在武漢就是曾造訪武漢。非法販售野味的武漢華南海鮮市場普遍被認為是新冠肺炎的發源地，武漢也從1月23日起封城。

至於對醫護人員構成的風險方面，研究指出，共有3019名醫護人員接受新型冠狀病毒診斷，其中確診感染1716人、5人死亡。

分析1688個重症醫護人員病例顯示，在武漢任職者占64%。

研究稱，新冠肺炎第一波高峰出現在1月24日至26日，報告並暗示，從2月11日以來，整體疫情曲線呈現向下趨勢，意味疫情擴散正在減緩，尤其是湖北省以外地區。

數百萬中國人1月底因為農曆春節而跨省移動，武漢肺炎也在此時傳播。研究報告作者警告，農曆春節假期結束後，大家開始復工，中國就要面對疫情可能出現反彈。

研究還說，新型冠狀病毒可能會隨著時間推移持續變化，變成毒性更強，提醒醫生們「保持警覺」。

英國廣播公司（BBC）分析指出，這是新冠肺炎在中國爆發以來最詳盡的一次研究，儘管給了正在發生的疫情許多洞見，但距離完整拼圖還很遙遠。

BBC健康與科學記者蓋拉格（James Gallagher）點出研究不足之處，他說，其他科學家估計，實際感染人數可能是官方統計數字的10倍，那意味整體致死率可能低於這份報告得出的結論。

此外，蓋拉格認為，報告稱首波疫情高峰已於1月底出現，這個說法言之過早。

蓋拉格表示，但這份報告仍明確指出，即使中國祭出封城等極端手段應對，新型冠狀病毒是高度傳染性病毒，極端快速傳播。這對其他國家與地區來說，應該是一個警訊。