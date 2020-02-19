高通Snapdragon X60亮相　全球首顆5奈米5G晶片

▲高通Snapdragon X60是全球首顆5奈米5G晶片。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）今（19）日推出全球首個5奈米5G基頻晶片Snapdragon X60，搭載高通QTM535毫米波天線模組，同時是全球第一個支援頻譜聚合的5G數據機射頻系統，Snapdragon X60與QTM535預計第1季送樣，搭載此系統的頂級智慧型手機將於2021年初問世。

繼Snapdragon X50與X55 5G數據機射頻晶片後，Snapdragon X60是高通第三款5G晶片，也是全球第一個同時支援毫米波與sub-6聚合的系統，通吃目前全球主要兩大5G頻譜技術。

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高通總裁Cristiano Amon表示，在全球行動營運商與OEM廠商分別推出5G服務和與行動裝置的浪潮中，高通扮演5G啟動的核心角色。隨著5G獨立組網網路在2020年問世，高通第三代5G數據機射頻平台驅動5G網路的快速部署，對於5G在全球各地被快速採用，以及其對使用者體驗帶來的正面影響深感興奮。

從去年底，手機晶片廠的5G晶片鳴槍起跑以來，聯發科率先推出全球第一顆5G單晶片，隨後高通推出Snapdragon 865旗艦行動平台以及Snapdragon 765/765G，但兩者都是採用7奈米製程。Snapdragon X60是目前為止，第一個以5奈米製程製造的5G晶片，備受矚目。

市場高度關注高通採用的是台積電或三星。以高通去年底於夏威夷技術高峰會時表示，會保持兩家以上供應商策略。根據路透社稍早引述消息人士報導，三星確實有分到高通Snapdragon X60部分訂單。

▼搭載高通Snapdragon X60的高階智慧機2021年上市。（圖／業者提供）

▼高通Snapdragon X60。（影／高通提供）