神秘毒氣外洩已3天…最大城市14死、650傷　巴基斯坦查不出原因

▲巴基斯坦最大城市喀拉蚩發生不明氣體外洩事故，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

巴基斯坦最大城市喀拉蚩（Karachi）沿岸地區16日晚間起發生有毒氣體外洩事故，截至18日已經造成14人死亡、至少650人入院治療。事件在當地引發恐慌，但巴基斯坦當局至今仍未確認洩漏的究竟是何種氣體，也無法查出洩漏源頭。

根據美聯社報導，喀拉蚩沿海的卡馬里（Kamari）地區16日起發生有毒氣體外洩，導致數百人身體不適，湧入醫院求診。報導形容，這種無味氣體導致患者產生嚴重呼吸困難。當地高階衛生官員馬赫迪（Zafar Mahdi）18日表示，死亡人數已經增加至14人。

當局表示，目前仍無法判斷氣體的種類和洩漏來源，但初步判斷無人為破壞跡象，目前計畫於18日晚間起將居民暫時撤離至安全地點。另外，巴基斯坦軍方也派出化學兵前往當地進行進一步探測。

當地醫院透露，他們已經收治了至少650多名患者，全部都是卡馬里居民；其中一名患者形容，他先是感到眼睛疼痛，接著胸腔也開始疼痛，且心臟跳得非常快，所幸入院後已經好轉。

喀拉蚩為巴基斯坦舊都，也是巴國最大城市和主要商業中心。喀拉蚩港附近設有煉油廠，也有海軍設施，但港務官員堅稱，所有設施都沒發氣體外洩。

喀拉蚩所在的信德省首席部長沙阿（Syed Murad Ali Shah）也坦承，無法確定氣體來源，但相信有毒氣體沒有擴散到喀拉蚩的其他地方。

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～