雲端最有錢／不怕疫情續買　肥羊醫師養股3年獲利1600萬

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新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，尤其是電子零組件、汽車零組件、觀光業、石化業、機械設備，幾乎無一倖免受創嚴重，對於全球經濟的影響更甚2003年的SARS時期，看在投資人眼中，有可能是危機入市、選擇好股存股的時機嗎？

一位自稱肥羊的醫師，只挑台灣50（代號0050）中的好股，而且討厭電子股、獨愛金融股，靠著自創的波浪理論操作，喜歡逆向操作，在大部分投資者都選擇不進場接掉下的刀子時，他卻愈跌愈買，至今沒有一年賠過錢。目前他持有1千多張中信金股票，市值超過2,500萬元，他是如何辦到的？如何在股市一片綠中，找出可以異軍突起的那一檔股票？本周《雲端最有錢》邀請到肥羊醫師，告訴大家如何簡單選好股，如何可以3年獲利1600萬？有存摺有證據，不要錯過本集精彩節目內容，不藏私公開穩賺的「肥羊波浪投資術」！

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於2019年1月16日起，每周一、三、四下午1點10分至2點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。