瘋電影／黑水風暴　不沾鍋都含致癌毒素你還在用嗎？　

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完這部電影，立刻聯想台灣癌症人口眾多，是否跟不沾鍋也有關係，就我所認識的所有家庭主婦，都熱愛不沾鍋，不論是不沾鍋或是貴三三的瑞士鑽石鍋，這些不沾的性質，是否真的可保安全，而現在最熱門的氣炸鍋，內鍋也都是不沾塗層，有人注意到那些成分，是否可保安全，透過電影傳遞的訊息，是否足以喚醒大眾自我保護的意識，電影流暢好看，意義甚大，美國政府司法長期所保護包庇富商而罔顧人民安危，這種文化何時才能有所改變。

這種鐵氟龍成分含有如此高毒性，竟然至今仍有打手幫忙開脫毒性的風險，那麼多畸形兒、動物死亡、居民罹癌，真實案例瀝瀝在眼，商品竟然還能繼續銷售開發，不但不被管控，還外銷海外，對於這種便宜行事的美國政府，到底和共產國家有什麼差別。

電影具有相當程度的警世效果，相信看過電影的觀眾，必會審視周邊所有親戚朋友，警告莫再用這種有毒性成分的烹調器具，這對孩子相當不公平。

片 名：黑水風暴

英文名稱：Dark Waters

類 型：歷史/傳記、劇情

上映日期：2020-01-30

片 長：126分鐘

導 演：陶德海恩斯(Todd Haynes)

演 員：馬克魯法洛(Mark Ruffalo) 、 安海瑟威(Anne Hathaway) 、 提姆羅賓斯(Tim Robbins) 、 比爾普曼(Bill Pullman) 、 維特賈勃(Victor Garber) 、 露易莎克勞斯(Louisa Krause)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

根據真人真事改編，描述原本替杜邦化學公司擔任辯護律師的羅伯比洛特（馬克盧法洛 飾），在替小鎮居民調查牲畜大量死亡事件時，意外揭露杜邦長期以來偷偷排放化學物質汙染環境的黑暗祕密。為了替居民討回公道，並將大企業不為人知的惡行公諸於世，羅伯決定賭上一切，包括事業、家人甚至是自己的性命，向杜邦提起訴訟，只為伸張正義…

▲律師拿著因為鐵氟龍而基生的初生兒給杜邦人員看。

▲單打獨鬥的偉大律師，只能從妻子那獲得一些安慰。

▲律師事務大老闆，因長期支持打這場硬仗，也產生煩惱。

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