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電商滿足防疫購物需求　經濟部開論壇聚焦社群電商

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▲經濟部舉辦「2020跨境電商趨勢論壇」，以期讓國內廠商了解全球「社群電商」發展情況。（圖／經濟部提供）

▲經濟部舉辦「2020跨境電商趨勢論壇」，以期讓國內廠商了解全球「社群電商」發展情況。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情在全球各地持續延燒，讓許多民眾改用網路購物，隨著電商產業進入戰國時代，經濟部今（18）日舉辦跨境電商論壇，聚焦討論運用Facebook、Instagram、LINE等社群媒體進行商品銷售的「社群電商」，吸引超過500位產學研人士與會。

電商產業進入戰國時代，與網紅、直播主合作或經營粉絲團的社群行銷，展現強勁的導購能量，成為兵家必爭的商機，經濟部今天舉辦「2020跨境電商趨勢論壇」，以期讓國內廠商了解全球「社群電商」發展情況。

請繼續往下閱讀...

跨境電商發展快速，營銷模式、創新策略不斷推陳出新，例如運用Facebook、Instagram、LINE等社群媒體進行商品銷售的「社群電商」來勢洶洶，消費者已開始習慣在社群上直接進行採購。

官員指出，尤其東南亞的星、馬、泰、印、菲、越6國，民眾使用社群媒體的時間在全球名列前茅，當地社群媒體大受歡迎，也帶旺社群電商的發展，若臺灣電商想進入東南亞社群電商市場，了解在地社群的分銷操作與合作方式極為關鍵。

本次跨境電商趨勢論壇邀請聖洋科技cacaFly分享「海外社群經營」實戰心法、愛卡拉iKala分享跨境AI新商務發展模式，也針對最近熱門的「網紅分銷」、「社交裂變」與「內容行銷」等主題，邀請BizBox Vietnam、星業科技IsheEra、TeSA電商聯誼會、跨境豐收、樂利數位Jollywiz、好物飛行Hawooo、GDT跨境電商全方位整合等7家長期耕耘海外市場的業者，進行實戰案例討論如何有效控制成本創造高流量並帶動業績成長。

在跨境電商的浪潮下，經濟部表示，將持續協助臺灣企業進軍跨境電商市場，有意拓展海外市場、發展跨境電商的業者，可以多加善用「跨境電商服務網」，以了解更多國際電商市場情資與電商新訊。

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