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美降息3次＋人民幣寬鬆政策　陸銀2019年賺輸台資銀行

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲根據金管會統計，8家台資銀行在大陸24家分行2019年稅前盈餘達41.1億元。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（18）日表示，陸銀在台分行2019年獲利衰退6.8%，同時也賺輸台資銀行在陸分行，主要是受到美國、大陸降息影響，利率下降導致陸銀在台分行利息收入、獲利雙雙減少。

根據金管會統計，8家台資銀行在大陸24家分行2019年稅前盈餘達41.1億元，較2018年的38.3億元增加許多，一舉創下歷史新高紀錄，同時也超越3家陸銀在台分行去年稅前盈餘38.3億元。此外，陸銀在台分行獲利優於台資銀行大陸分行，但這次不僅去年賺輸台資銀行在陸分行，且稅前盈餘也減少6.8%。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，到2019年底為止，陸銀在台分行放款餘額達1,375億元，較2018年底的1,182億元增加；利息收入2019年來到415億，較上年622億，減少33%。

2019年陸銀在台分行利息收入達415億元，較上年的415億元，減少207億元。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，主要是美國2019年降息3次，加上大陸人行也採取人民幣寬鬆政策，利率降低影響陸銀在台分行的利息收入。

莊琇媛指出，陸銀在台分行2019年淨值較上年增加17億元，顯示財務狀況仍屬穩健，未來將持續會關注相關業務。

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