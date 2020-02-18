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首案！台酒標租花蓮地面型太陽能光電土裔　商機上看2億元

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▲▼臺灣菸酒股份有限公司,台酒,公賣局,專賣局,菸酒專賣,松山森之助,國定古蹟,歷史建築,台灣菸酒。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣菸酒。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

台酒今（18）日公告招標花蓮市酒廠地面型太陽能光電土地案，提供企業標租20年，每年躉售商機有1000萬元，總商機上看2億元。

台酒表示，花蓮縣花蓮市新段195-3等兩筆地號部分土地設置太陽能光電發電設備（地面型）標租案，今日正式公告招商，預計在3月4日開標。台酒表示，經過盤點確定只有花蓮酒廠的太陽能土地案，該案位在花蓮市美崙工業區內，鄰近七星潭風景區及花蓮市區，提升再生能源發電占比。

請繼續往下閱讀...

這次所釋出的花蓮太陽能光電標租案，租賃面積3萬平方公尺，土地使用分區為產業用地，也可作為太陽能光電設備使用，租賃時間是自租約起租日起算20年，最低回饋比率為5%，得標廠商要在起租日的545日立內完成投標設備裝置容量，區內太陽光電設施運轉維護所需要的設施（含必要的操作）的水平投影面積要超過2萬2350平公中尺以上。

台菸酒花蓮酒廠光電土地案投標保證金為200萬元、使用期限為20年，投標廠商的裝置容量至少要有2千峰瓩以上，未來每年發電量保守估計為1,050kW，投標方式採資格審查與投資計畫書兩階段評選。台菸酒表示，花蓮酒廠案已經過經濟部工業局審核約半年，因此投標條件雖然是一年半內完成設置太陽光電設備，但為了盡快達到2020年6.5GW目標，台酒希望得標標廠商可以加快腳步，及早發電。

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