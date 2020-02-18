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點燈亮「武漢加油」每天4小時　韓樂天大廈聲援活動為期10天

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▲▼ 南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19）疫情持續延燒，韓國著名地標「樂天世界大廈」在17日晚間為大陸加油，在高達556公尺的建築上，用燈光打出「武漢加油」4字，以聲援還在為疫情抗戰的人們，這次活動為期10天，會從每天晚上6點到10點亮出武漢加油標語，引起包括韓聯社、KBS電視台在內的各家韓媒報導。

中國駐韓國大使館17日在官網表示，韓國這次聲援中國疫情，展現韓國人民與中國和世界人民一起，堅決抗擊新冠肺炎的信心和決心。

樂天世界大廈於2016年12月落成，高556公尺，共有123層樓，大廈內有商場、辦公區、住宅和飯店。

▲▼韓國樂天世界大廈打燈為武漢祈福。（圖／翻攝自中國駐韓國大使館官網）

▲韓國樂天世界大廈打燈為武漢祈福。（圖／翻攝自中國駐韓國大使館官網）

根據《環球網》報導，除了這次的點燈聲援外，南韓政府也多次以行動支援疫情，曾在2月初向武漢市贈送150萬個口罩、6萬多套防護服等醫療物資，紙箱包裝上還印有「兄弟同心，其力斷金」的字樣，此外還預計有第2波的醫療物資增援計畫，預計在2月中旬開始運送。

南韓總統文在寅曾表示，中國是南韓友好的鄰邦，將不遺餘力地提供支援和配合，與中國一同抗疫，進一步推動2國關係發展，「中國的困難就是我們的困難。」

 
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