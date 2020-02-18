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回應「港湖女神」高嘉瑜口罩進口免稅　關務署：暫無迫切性

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▲▼立法院第10屆立法委員報到,高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新任立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

有港湖女神之稱、民進黨新任立委高嘉瑜昨（17）日建議，除了2000元以下免稅之外，就口口罩要關稅7.5%、營業稅5%，應該要減免。關務署今（18）日表示，考量政府已經投資生產口罩、產能已經有明顯的提升，未來關務署會視情況再調整。

根據現行的規定，民眾如果向國外買口罩，如果是快遞貨物或郵包2000元以下免稅，而自行帶入（旅客）則是2萬元以下免稅。超過金額例如快遞貨物或郵包超過2000元，就是依據離岸價格（購買價）＋貨運＋保險費之後乘上7.5%為關稅；前述的貨物價（離岸價＋運費＋保險費）再加上關稅後，再乘以5%為營業稅，所以如果民眾在海外買了25000元的口罩，總花費恐怕要花28000多元。

請繼續往下閱讀...

關務署表示，雖然依據關稅法71條規定，可以因應國內或者國際的特殊情況，調整物資供應及產業合理的經營，對進口貨物稅的關稅或是用的關稅配額，在海關進口稅則規定的50%內增減（最多就是一半），但這部分也需要各產業主管機關評估需求，向財政部提出評估報告經關稅審議小組、提行政院核定，時程上確實比較快，但目前各目的事業主管機關尚未提出相關的需求。

關務署表示，因為政府已經投資了口罩廠，且國內產能已經有明顯的提升，所以暫時不會動用此項規定，後續還要看疫情狀況、國內供需情況再調整。但是港湖女神希望可以免除關稅及營業稅的話，則必須要修正海關進口稅則，須要立法院同意，這個部分恐怕來不及疫情的需求。

但是關務署強調，另外如果是政府機關進口易用的醫療用的口罩，或者是辦理救濟政府、公益以及慈善團體進口或者是國內受贈的物資，依據關稅法49條規定，原本就可以免徵進口稅費，依此，如果民眾從國外進口捐贈給政府機關（如防疫指揮中心）、公益團體，也符合免稅費的規範。

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